Felavathatta végre a hét elején a saját elképzelése szerint a francia nyelvnek megépített múzeumot (Cite Internationale de la Langue Francaise) Emmanuel Macron francia elnök Villers-Cotterets-ben, ebben a kis, körülbelül 10 000 fős vidéki városkában, ahol egyébként Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése az úr.

Emmanuel Macron francia elnök a francia nyelv általa megálmodott múzeumában - Fotó: AFP

Az államfő felhasználta az alkalmat, hogy állást foglaljon egy aktuális kultúrháborús vitában, és támogatásáról biztosította azt a jobboldali törvényjavaslatot, amely betiltaná az úgynevezett "befogadó nyelv" használatát, azaz azt a baloldali körökben népszerű - gendersemlegesként aposztrofált - írásmódot, hogy a szövegekben egyaránt kiírják a szavak hímnemű és nőnemű változatát.

Franciaország nem engedhet a divatos trendeknek - mondta, amikor felavatta a Cite Internationale de la Langue Francaise-t, néhány órával azelőtt, hogy a szenátus megkezdte a törvényjavaslat vitáját.

Macron is bekarcolja magát Franciaország kulturális örökségébe

A modern francia elnökök szeretik a kulturális "grand projet"-eket, azokat az impozáns emlékműveket, amelyekkel „belekarcolhatják" nevüket a történelembe, ahogyan Francois Mitterrand fogalmazott az 1980-as években.

Maga Mitterrand például - aki talán a leglelkesebb és legellentmondásosabb örökségépítő volt – egy üvegpiramist biggyesztetett a Louvre elé, valamint megépíttette a hatalmas Opera Bastille-t és a Nemzeti Könyvtárat - írja a France 24.

Georges Pompidou híres modern művészeti múzeumot épített Párizsban, ami később az ő nevét kapta meg. Jacques Chirac pedig létrehozta a Quai Branly nemzetközi kulturális múzeumot a Szajna partján.

A gyakorlat ugyan a XXI. században kiment a divatból, ám Macron újjáélesztette, mikor már 2017-ben, még elnökjelöltként szemet vetett Villers-Cotterets ékességére, az akkor még omladozó kastélyra. Saját maga felügyelte a XVI. században épült reneszánsz kastély felújítását és a francia nyelv nemzetközi központjává való átalakítását.

A frissen felavatott intézmény hatalmas könyvtárába évente nagyjából 200 000 látogatót várnak, a cél érdekében a mesterséges intelligenciát, valamint interaktív kiállítások és kulturális rendezvények sorát is bevetve.

A legnagyobb érték a francia nyelv

Macron választását magyarázza, hogy Franciaország régóta félti nyelvét az angol meg-megújuló támadásaitól. Az évszázadok óta a vártán álló 40 tagú Academie Francaise – amely a természet- és társadalomtudományokat egyaránt szolgáló Magyar Tudományos Akadémiával szemben kifejezetten a francia nyelv integritásának, használatának, szabályainak és fejlődésének biztosításáért tevékenykedik - rendszeresen tesz szemrehányást az olyan angol kifejezések használata miatt, mint például a „drive-in” vagy a „hashtag”, stb.

Fotó: AFP

A testület legújabban az amerikai ihletésű genderpolitika hatásától próbálja óvni a franciák nyelvét. A már beszivárgott gendersemlegességet francia hívei az úgynevezett „befogadó” nyelvvel fejezik ki, amikor a szavak hím- és nőnemű formáit is leírják, pontokkal elválasztva.

Például a zenész szót musicien.ne.s – nek írják, amely a férfi zenészre (musicien), a női zenészre (musicienne) és a férfi és női többes számra (musiciens, musiciennes) is utal.

A szenátorok által aztán még hétfőn meg is szavazott tilalom kiterjedne a közigazgatási dokumentumokra, álláshirdetésekre, munkaszerződésekre, a vállalatok belső szabályzataira, valamint a jogi aktusokra, például a bírósági dokumentumokra is. A feltételes mód használata még mindig indokolt, hiszen ahhoz, hogy törvénnyé váljon az alsóháznak, vagyis a nemzetgyűlésnek is meg kell szavaznia.

Ha viszont az alsóházban támogatásra találna, Macronnál már könnyű dolga lenne, hiszen amint az elnök hétfőn kijelentette:

A francia nyelvben a semleges formát a hímnem használata biztosítja. Nem kell pontokat pötyögnünk a szavak közepébe, hogy jobban megértsük.

A villers-cotteret-i kastélyban vett vívóleckéket Alexandre Dumas

Idősebb Alexandre Dumas szülővárosaként Villers-Cotterets mindenesetre zseniális választás a múzeum számára. A "Három testőr" és a "Monte Cristo grófja" szerzője még kardvívó órákat is vett a kastélyban. A legfontosabb történelmi esemény mindazonáltal évszázadokkal korábban történt a kisvárosban, ugyanis I. Ferenc francia király 1539-ben itt írta alá rendeletét, amely a franciát tette a királyság hivatalos nyelvévé az olyan regionális nyelvek helyett, mint az okcitán vagy a korabeli európai lingua franca, azaz a latin.

I. Ferenc francia király híres rendelete - Fotó: AFP

A Párizstól mintegy 80 kilométerre fekvő 10 000 lakosú város Franciaország északkeleti részén fekszik, ahol a gyárak bezárása és a magas munkanélküliség miatt a régió a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés fellegvárává vált.

Amikor a megosztottság visszatér, és a gyűlölet feltámad... a francia nyelv cementként fog minket össze

– mondta Macron, némileg a nemzeti öszetartás szükségességére is utalva.

A múzeum honlapja ugyanakkor kiemeli, hogy már nem Franciaország a legnépesebb frankofón ország – az első helyen a Kongói Demokratikus Köztársaság áll nagyjából 100 millió lakossal.

A kastély ad otthont jövőre a frankofón világ 19. csúcstalálkozójának, amelyre 88 vezetőt hívnak meg.