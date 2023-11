Európai Unió: tavaszra meglesz az ígért egy millió lőszer Ukrajnának

Az képes betartani azon ígéretét, hogy tavaszra leszállítja az Ukrajnának ígért egymillió darab 155 milliméteres lőszert – jelentette ki az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa Strasbourgban kedden.

Fotó: Shutterstock

Thierry Breton az Európai Parlament plenáris ülésének az Ukrajnának szánt lőszertámogatásra tett uniós ígéretről tartott vitáján azt mondta, az Európai Unió elő tudja állítani azt a mennyiségű lőszert, amelyet megígért Ukrajnának, ugyanis megvan az a kapacitás, amely ezt képes előállítani.

Ezzel kapcsolatban fontosnak nevezte, hogy megszülessenek a beszerzésre vonatkozó tagállami szerződések, az uniós országok többsége ugyanis nem tette meg ezt a lépést.

Noha az uniós üzemek növelik a gyártást, politikai akaratra van szükség, hogy a kötelezettségvállalás teljesüljön. Szerződéseket kell aláírni és kereskedelmi kötelezettségvállalásra van szükség minden uniós ország részéről a prioritásokat illetően, ami azt jelenti, hogy a lőszereket Ukrajnába kell küldeni.

Breton úgy fogalmazott, hogy „továbbra is el kell látnunk Ukrajnát mindazzal, amire ebben a háborúban szüksége van. A kapacitás megvan, de gyorsabban kell előállítani az ígért lőszermennyiséget. Ez a kötelezettségvállalás a tagállami védelmi képességfejlesztést is támogatja”. Az uniós biztos szerint el kell gondolkodni azon is, hogy milyen szakterületeken működő vállalatokat lehet még bevonni a gyártásba.

Az európai fegyverkezésre reagálva a német Rheinmetall hadiipari cég 2026-ra megduplázná bevételeit. A tervek szerint a hadiipari vállalat évente 20 százalékkal növelné bevételeit, mely 2026-ra 13 és 14 milliárd eurót tehet ki, szemben az idei évre várt 7,6 milliárd eurós értékkel.