Fico elintézte: Szlovákia egy darab lőszert sem küld innentől Ukrajnának

A szlovák választások után nem sokkal be is váltotta ígéreteit a győztes párt: leállítják a fegyverszállításokat Ukrajnának. Fegyvereket ugyan semmiképpen nem küld már Pozsony, de azt is kijelentették, hogy minden más eszközzel támogatni fogják Kijevet az orosz agresszió ellen.

51 perce | Szerző: P. A. R.