A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) minden évben megválasztja vármegyénként az év vállalkozóit, idén Budapesten Hajós István kapta az első díja. Tavaly és idén is többször elismerték kiemelkedő karitatív tevékenysége és innovatív cégvezetési megoldásai miatt – írja a Ténye.hu.

Fotó: Nagy Zoltán / MW Bulvár

Az Egy Lépéssel Több alapítvány alapítója egyedülálló programmal robbant be a köztudatba: a „Fogadj örökbe családot!” program, amely egyre sikeresebb, és számos híresség is csatlakozott már a kezdeményezéshez, mint Proksa Szandra, Rácz Jenő, Győrfi Pál és Kucsera Gábor. Az alapítvány fő célkitűzése, hogy minél több, tartósan beteg gyermeket nevelő családot támogassanak.

Az üzleti életben egyre fontosabb, hogy a cég sikerei mellett a közösség, a környezet és a társadalom érdekében is minél többet tegyünk. Örülök Hajós István elismerésének, mert ő nemcsak vállalkozóként, hanem emberként is példát mutat

– vélekedett Győrfi Pál, az Egy Lépéssel Több Alapítvány nagykövete Hajós István díjáról.

Hajós István a karitatív tevékenység mellett a Magyar Muaythai Szakszövetség (a muaythai sportág hazai működését irányító szervezet) elnökségi tagja és támogatója is, valamint a Bastion Group innovatív ügyvezetője, ami olyan biztonságtechnikai cég, ahol a robotok és a drónok már már az iroda természetes részei, az ügyvezető pedig rengeteg szakmai előadáson ad elő a témában, de emellett ingyenesen vállal edukációs előadásokat is óvodákban, iskolákban is.

Nem meglepő tehát, hogy őt választották az év egyik vállalkozójának az egyik legnagyobb vállalkozókat tömörítő szakmai szervezet zsűritagjai is.