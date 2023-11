Egy év után először találkozott Hszi Csin-ping kínai vezetővel Joe Biden amerikai elnök szerdán, hogy megbeszéléseket folytassanak a jelenlegi katonai konfliktusokról, a kábítószer-kereskedelemről és a mesterséges intelligencia kérdésében. Biden kiemelte, hogy a találkozó célja, hogy a vezetők megérthessék egymást, míg Hszi hozzátette, hogy komoly felelősséget viselnek a világért.

A Reuters beszámolója szerint Biden és Hszi Tajvanról, a Dél-kínai-tengerről, az Izrael–Hamász háborúról, Oroszország Ukrajna elleni inváziójáról, Észak-Koreáról és az emberi jogokról is tárgyalhatnak, vagyis olyan témákról, ahol a két országnak hosszú ideje nézeteltérése van a másikkal. Biden és Hszi az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) San Franciscó-i csúcstalálkozójának apropóján tart kétoldalú megbeszélést. A 21 tagú országcsoport vezetői és több száz vezérigazgatói pedig egyeztethettek a kínai gazdaság helyzetéről.

A repülőtértől a konferencia helyszínéig vezető útvonalon demonstráltak a Kínát kormányzó Kommunista Párt mellett és ellen is, ami szokatlan látvány lehetett Hszi számára, aki utoljára 2017-ben járt az Egyesült Államokban.



Sok hét leforgása alatt megterítettük az asztalt egy nagyon produktív, őszinte, konstruktív beszélgetéshez

– fogalmazott John Kirby, a Fehér Ház szóvivője az Air Force One fedélzetén utazó újságíróknak.

A hírügynökség szerint a találkozó során, amely órákig is eltarthat, Biden várhatóan nyomást fog gyakorolni Hszi Csin-pingre, hogy kényszerítse Iránt arra, hogy ne avatkozzon be az Izrael–Hamász konfliktusba. Arra is számítanak, hogy az amerikai elnök felveti a kínai befolyásolási műveleteket a külföldi választásokon, valamint azon amerikai állampolgárok státuszát, akiket Washington szerint tévesen tartanak fogva Kínában.

Az amerikai tisztviselők a két ország viszonyában feszültséget okozó számos vitás kérdés tisztázását várják. Az amerikai kormányzat előzőleg közölte, hogy a négyszemközti találkozón mindenekelőtt a két ország gazdasági versenyének helyzetéről, a kommunikációs csatornák nyitva tartásáról és a konfliktus elkerüléséről lesz szó.