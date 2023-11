Intenzív havazásra figyelmeztetnek a meteorológusok, a Magyar Közút készenlétbe helyezte a hókotrókat

Az ország több területén intenzív havazásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Várhatóan Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében is szakadni fog a hó holnap hajnalban. Egyes helyeken akár 10-15 centiméter is hullhat. A Magyar Közút közleményében jelezte, hogy felkészültek az utak megtisztítására, de így is fokozott óvatosságra intik az autósokat.

Fotó: Horváth Balázs

A Magyar Közút azt is tudatta, hogy már november 10-én téli üzemre álltak át és készen állnak a havazással sújtott területek kezelésére.

A kedd éjféltől várható havazás miatt már elkezdték előre lesózni az utakat.

Felhívták rá a figyelmet, hogy ez nem tökéletes megoldás, mivel a várakozások szerint nagy mennyiségű hó fog esni rövid idő alatt. Az utak letakarítását 180 munkagéppel végzik majd az ország északi, északkeleti észén. A tervek szerint majdnem 8500 kilométernyi útszakaszon dolgoznak majd.

Egy munkagép fordulóköre nagyjából 2-4 óra, ennyi kell a rakodáshoz (só- és üzemanyag-felvétel), a célterületre való kijutáshoz, majd onnan a telephelyre való visszatéréshez. Ennyi idő alatt több centiméternyi friss hó hullhat, így ezeket a munkákat újra és újra meg kell majd ismételni, mindaddig, amíg a havazás el nem áll.

Az autósok fokozottan ügyeljenek a havas utakon

A Magyar Közút mindent megtesz, hogy az utak biztonságosan használhatók legyenek, de arra kérik az autósokat, hogy ezzel együtt is legyenek fokozottan körültekintők. Emellett arra is kérnek mindenkit, hogy ne akadályozzák a munkagépeket, hanem működjenek együtt a munkatársaikkal. Az egyik legfontosabb, hogy

soha nem szabad megelőzni a hóeltakarító járműveket

– írta a közleményben a vállalat. Ezt a KRESZ szabályai is előírják, de Magyar Közút azt is kiemelte, hogy a munkagépek mögött tisztább és biztonságosabb lesz az út. Emellett fontos, hogy a hóeltakarító gépektől menet közben is kellő távolságot kell tartani.

Az előzést egyébként sem javasolják a havas úton, illetve arra is kérik az autósokat, hogy vezessenek a megszokottnál lassabban. Ha szükséges inkább induljanak el az autósok korábban.

Rendkívül fontos, hogy kizárólag téligumival felszerelt autókkal induljanak útnak.

A Magyar Közút azt javasolja, hogy mielőtt útra kelnének, az autósok tájékozódjanak az útviszonyokról az utinform.hu oldalon.