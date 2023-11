Irán szerint az izraeli háború már most is kiszélesedett

Teherán közvetítőkön keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy nem kívánja Izrael és a Hamász háborúját kiterjeszteni, de egyúttal arra is figyelmeztette Washingtont, hogy a háború eszkalációja elkerülhetetlen, ha folytatódnak az izraeli támadások – árulta el Husszein Amirabdollahian iráni külügyminiszter egy interjúban.

Az üzenetváltásra a teheráni svájci nagykövetség közvetítésével került sor a diplomata szerint, aki azt is elmondta, hogy ha Izrael bűnei Gázában és Ciszjordániában folytatódnak, úgy semmi sem zárható ki, és a konfliktus kiszéledése elkerülhetetlen.

Az iráni külügyminiszter szerint

bár Teherán fontos támogatója a Hamásznak, az iszlamista szervezet nem értesítette őket előzetesen az október 7-i támadásról

– ezt egyébként amerikai tisztviselők is így gondolják. Ennek ellenére a nyugati országok szerint a perzsa állam nem bújhat ki a felelősség kérdése alól, hiszen a térségben számos iszlamista csoportot támogat, melyek ellenségüknek tartják Izraelt.

Fotó: AFP

A háború kitörése óta Amirabdollahian a térség számos országát felkereste, így járt Irakban, Szíriában, Libanonban, Törökországban, Katarban és Szaúd-Arábiában, de Dohában találkozott Iszmail Hanijeh Hamász vezetővel és Hasszán Naszrallahhal a Hezbollah éléről. Ugyanakkor a külügyminiszter szerint a Hezbollah és más iszlamista csoportok a térségben nem Irán bábjai, hanem független politikai tényezők, de figyelmeztetett arra is, hogy ezek a csoportok nem közömbösek a Palesztinában élő muszlim és arab áldozatok iránt.

A nyugati országok attól tartanak, hogy Teherán nyomást gyakorol szövetségeseire – főként a köztük legerősebb Hezbollahra –, hogy vegyen részt a konfliktusban.

Az Iránhoz köthető csoportok a harcok kirobbanása óta több támadást is indítottak a térségben található amerikai célpontok ellen.

Amirabdollahian szerint Washington nem jelezte, hogy amennyiben a Hezbollah teljes körű támadást indít Izrael ellen, úgy megtámadja Iránt, ám kritizálta az amerikaiakat, amiért önmérsékletre szólította fel Teheránt, miközben Izrael támogatásával gyakorlatilag részt vesz a harcok eszkalációjában – írja a Financial Times.

Az iráni külügyminiszter szerint a Hezbollahnak küldött hasonló üzenetek nem teszik óvatossá a a szervezetet, amikor az döntéseket hoz. Hozzátette, hogy a térségbe vezényelt amerikai repülőgéphordozók nem erősítik, hanem csak sebezhetőbbé teszik az Egyesült Államokat. Beszélt arról is, hogy az – Irán támogatását élvező – jemeni húszik akciói és az, hogy a Hezbollah az izraeli hadsereg harmadával harcol, azt jelzik, hogy a háború már most is kiszélesedett.

Fotó: AFP

Teherán korábban azonnali tűzszünetre szólított fel, ám a harcokat kihasználta arra is, hogy mérsékelje nézeteltéréseit a z arab világgal, mivel a palesztinpárti nézőpont közelebb hozta Iránt az arab államokhoz.

Ibrahim Raiszi iráni elnök a hétvégén Rijádban találkozott Mohammed bin Szalman szaúdi koronaherceggel, ami több mint egy évtizede nem látott szintű diplomáciai találkozó a térség két meghatározó hatalma között.

Raiszi a rijádi Iszlám Együttműködés Gázáért csúcstalálkozón Abdel Fattah Al-Sziszi egyiptomi elnökkel is találkozott, noha a két ország között nincs teljes körű diplomáciai kapcsolat.

Amirabdollahian szerint a palesztin csoportok sosem kérték Teheránt, hogy szálljon be a háborúba, sőt szerinte a háború kimenetele az izraeli szárazföldi offenzíva után nem az izraeli hadsereg, hanem a palesztin ellenállás kezében van.