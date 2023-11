Korántsem azt tapasztalják a Taksony és Dunavarsány mellett élők, amelyekről számtalan hír jelent meg az elmúlt időben a magyar sajtóban, miszerint leállt volna a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítása. Sőt! Egy most vasárnap, a YouTube-ra felkerült videó tanulsága szerint még a hétvégén is dolgoztak a 150-es vonal elővárosi szakaszán.

A videó feltöltője szerint a kezdeti hónapokban szinte semmi nem történt, de 2022. szeptembertől felgyorsultak az események.

Napjainkban már megépült a második hiányzó vágány, az eredeti pályát felszedték, és most ennek a helyén zajlik az új vágány építése. Hiába hallani mindenhonnan, hogy leállt az építkezés, mi, itt lakók nap mint nap látjuk, hogy ez egyáltalán nem igaz, konkrétan szemenszedett hazugság!

– írja, aki vélhetően a videó készítője, hozzátéve, hogy olyannyira nem állt le az építkezés, hogy még vasárnap zuhogó esőben is serényen dolgoztak. Ráadásként pár jelenet is látható a taksonyi vasútállomás átépítésének helyzetéről.

Akkor most hogy áll az építkezés?

Mint korábban mi is írtuk, ahhoz képest, hogy a nyilvánosság egy részében egy ideje masszívan tartja magát a projekt ellehetetlenülésének híre, az elmúlt hetekben több hivatalos, pozitív megerősítés is érkezett a fejlesztés fontosságáról. Először a szaktárca cáfolta világosan, hogy leállt volna a beruházás, csütörtökön pedig Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője Csengődről közölt videót a kivitelezésről. Ebben kijelentette, hogy „a Budapest–Belgrád-vasútvonal építése a tervezett ütem szerint halad”. Az állomás közelében jelenleg is gőzerővel zajlik az építkezés: már mindkét sínpárt lefektették, elkészült a gyalogosok számára a sínek alatti átjáró, a zajvédő falak oszlopait is telepítették, illetve állnak a felsővezeték oszlopai.

A szerb elnök elárulta, mikor fejeződhet be a munka

Vucic, Szerbia elnöke nemrégiben egy rendezvényen beszélt a munkák állásáról. Mint mondta, 2024 legvégén lezáruló Újvidék–Szabadka-vonalhoz képest egy, de legkésőbb másfél évvel, vagyis

2026 nyaráig „a magyar barátaink be fogják fejezni a saját vasúti szakaszukat Budapestig”.

Ez tehát azt jelenti, hogy a Budapest–Belgrád magyar szakasza, a 150-es vonal teljes felújítása addigra véget érhet. Mindez pedig azt jelentené, hogy a szerb és a magyar főváros közötti távolság leküzdése 2 óra 40 perc alatt lehetséges lesz. És ez még nem minden, mert Vucic arról is beszél, hogy addigra a Budapest–Bécs vonatút csak 2 órát vesz majd igénybe, vagyis Belgrádból az osztrák fővárosba 5 óránál kevesebb időbe telne eljutni kötött pályán.