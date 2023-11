A lengyel fuvarozók ismét blokkolják az ukrán határforgalmat

A mezőgazdasági termékek okozta piaci nyomással terhelt lengyel-ukrán viszonyt most az is súlyosbítja, hogy Lengyelországban a fuvarozók is fellázadtak a megélhetésüket veszélyeztető ukrán szállítások miatt. Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője elemzi a helyzetet.