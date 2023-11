Izrael a háború után is megszállva tartaná Gázát

A háború után is lesz biztonsági felelőssége Izraelnek a Gázai övezetben, mégpedig határozatlan ideig – mondta hétfő éjjel az ABC tévécsatornának nyilatkozva Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A kormányfő szerint az október 7-i mészárlás bebizonyította, hogy mi történik, ha Izrael nem vállalja ezt a felelősséget, hiszen annak eredménye a Hamász terrorizmusának elképzelhetetlen kirobbanása. Netanjahu szavai arra utalnak, hogy Izrael a háború után is megszállása alatt tartaná a Gázai övezetet, hasonlóan a 2005 előtti állapothoz vagy épp Ciszjordániához, mely jelenleg is az izraeli hadsereg okkupációja alatt van.

Fotó: AFP

Az interjú során Netanjahu megerősítette azt az izraeli álláspontot, mely szerint a túszok szabadon engedése előtt szó sem lehet tűzszünetről, leszámítva néhány, a humanitárius segélyek célba jutását vagy egy-egy túsz hazatérését segítő egy-két órás fegyvernyugvást. Ugyanakkor úgy vélte, hogy

a tűzszünet csak a hátráltatná a háborús erőfeszítéseket és a túszok kiszabadítását is.

„Ahogy az Egyesült Államok sem egyezne bele egy tűzszünetbe Pearl Harbor vagy szeptember 11 után, úgy Izrael sem egyezik bele egy tűzszünetbe a mészárlás után. A tűzszüneti felhívás arról szól, hogy Izrael adja meg magát a Hamásznak, a barbárságnak és a terrorizmusnak, ezért ez nem fog megtörténni” – fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

A Joe Biden amerikai elnökkel való esetleges nézeteltérésekről szólva Benjamin Netanjahu Izrael nagy támogatójának nevezete az amerikai elnököt, akivel egyetértenek abban, hogy humanitárius segélyekre van szükség, amit be is engednek Gázába. Azonban azt nem szeretnék, ha a Hamász nagyobb veszélyt jelentene az izraeli katonákra.

A személyes felelősségét firtató kérdésre válaszolva pedig az izraeli kormányfő elmondta, hogy ő lesz az első, aki a kemény kérdésekre válaszolni fog. Az emberek biztonságának megóvása a kormány feladata ugyanis, ami világos, hogy nem sikerült.