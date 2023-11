Izraeli egészségügyi miniszter: a WHO szemet hunyt afelett, hogy a Hamász saját céljaira használ fel kórházakat

Uriel Bosso, Izrael egészségügyi minisztere keményen bírálta az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), véleménye szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a WHO szemet hunyt afelett, hogy a Hamász terrorszervezet saját céljaira használ fel kórházakat. A miniszter azt sérelmezte, hogy a WHO mintha teljesen figyelmen kívül hagyta volna az izraeli hadsereg által közzétett felvételeket, melyeken egyértelműen látszik, hogy a gázai Sifa kórházat terrorista célokra használták fel.

Fotó: Bashar Taleb / AFP

Bosso miniszter egy november 20-i levelében idézte Michael Ryant, a WHO egészségügyi vészhelyzeti programjának ügyvezető igazgatóját, aki november 2-án kijelentette, véleménye szerint nehezen elképzelhető, hogy terrorcselekményre kerül sor a gázai kórházakban – olvasható a JNS cikkében.

Az egészségügyi miniszter szerint Michael Ryan egyértelműen tévedett, és megalapozatlan véleményével félrevezette a nemzetközi sajtót, továbbá azzal vádolta a WHO-t, hogy kettős mércét alkalmaz a gázai konfliktus esetében.

„Tragikus módon a WHO hallgat, és csak szimbolikus lépéseket tett a fogságba esett izraeliek érdekében, miközben határozottan és kritikusan szólalt fel Izrael ellen, amikor felléptek a Hamász uralma ellen, és erőfeszítéseket tettek a palesztinok védelmére” – mondta Bosso. A miniszter célja, hogy a WHO hivatalosan is jelentse ki, hogy a Hamász arra használta fel a kórházakat, hogy ott tervelje ki terrorcselekményeit és elbújjon az izraeli csapatok elől.

Azzal, hogy nem foglalkozik ezekkel a problémákkal, az Egészségügyi Világszervezet hozzájárul a sok szenvedést okozó konfliktus folytatódásához

– írja az egészségügyi miniszter. Bosso elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan egyértelmű bizonyítékok mellett, mint a közzétett videók, a WHO még mindig nem ítélte el hivatalosan a Hamász tetteit. A miniszter attól fél, hogy ha a WHO nem fog hivatalos lépéseket tenni, akkor a Hamász példáját mások is követni fogják.

Nemrég feltárták a legnagyobb alagutat, ami a Sifa kórház alatt húzódott. Az alagút lejárata a kórház területén, azon fészer alatt volt, ahol egy járművet is találtak rengeteg fegyverrel, köztük egy páncéltörő rakétával, töltényekkel és Kalasnyikovokkal.