Izzik a levegő a Krím-félsziget fölött: újabb dróntámadás történt

Összesen 17, Ukrajnából indított drónt fogott el és semmisített meg az orosz légvédelem kedd reggel a Fekete-tenger és a Krím félsziget fölött – jelentette be az orosz védelmi minisztérium a Telegramon. Áldozatokról a tárca nem tett említést.

Fotó: AFP

Mihail Razvozsajev, a Krím félszigeti Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója azt közölte, hogy a lehulló törmelékek kisebb tüzet okoztak egy magánház tetőszerkezetében a kikötőváros közelében fekvő Andrijivkában.

Kilenc drónt a légvédelem megsemmisített, nyolcat pedig elektronikus eszközökkel tett ártalmatlanná.

A SHOT című orosz hírportál értesülései szerint a hajnali órákban robbanásokat lehetett hallani a Krím félszigeti Szaki városánál – ahol egyébként orosz légvédelmi bázis is található –, valamint Novofedorivkánál. Kijev az elmúlt hetekben fokozta támadásait a Krím félszigeten fekvő orosz katonai célpontok ellen. Az ukrán légicsapások károkat okoztak többek között egy fontos hajójavító üzemben, orosz hadihajókban és az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik támaszpontjában.

Ukrajna korábban is indított dróntámadásokat, ahogy a Világgazdaság megírta, a brit védelmi minisztérium és az ukrán kormány is az orosz Lancet öngyilkos drónokat jelölte meg a háború leghatékonyabb fegyvereként. A Lancetek olcsó, kicsi és könnyű eszközök, amelyekkel az orosz csapatok jelentős károkat tudnak okozni az ukrán egységekben és az infrastruktúrában. Oroszország rohamosan fejlődik a dróntechnológiában, októberben már a legújabb fejlesztésük, az Italmas is megjelent a csatatéren.