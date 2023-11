Josep Borrell: a közel-keleti konfliktus már hatással van az ukrajnai segélyszállítmányokra

Az Unió külpolitikai főképviselője szerint Európának erkölcsi és politikai kötelessége részt venni az izraeli–palesztin konfliktus megoldásában, nemcsak segélynyújtással. Arról is beszélt, hogy az izraeli háború már most is hatással van az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatására.

11 perce | Szerző: VG