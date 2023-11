A magyar fővárosba utazik várhatóan Recep Tayyip Erdogan török elnök december 18-án a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére, amely az augusztus 20-án megkezdett budapesti tanácskozás folytatása lesz – írja az Atv.hu.

Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy magyarországi tartózkodása idején a török elnök emlékeztetett rá, hogy december 18-án lesz a Törökország–Magyarország Baráti Megállapodás 100. évfordulója, valamint hogy a Stratégiai Együttműködési Tanács 6. ülését is idén év végén rendezik meg Budapesten. Erdogan beszélt arról is, hogy

a török–magyar kereskedelem volumene 2022-ben már 3,5 milliárd dollár volt, a cél pedig a 6 milliárd dolláros kereskedelmi kapcsolat elérése.

Ezzel együtt a két ország stratégiai együttműködéseiről is szó esett a magyarországi látogatás alatt Orbán Viktorral

Az Atv.hu idézi a Daily Sabah-nak adott interjúját a török ipari miniszternek. A politikus nemrég a lapnak azt mondta:

a decemberre tervezett találkozón az augusztusi látogatáson napirendre került kezdeményezések felgyorsítására helyezik a hangsúlyt, különösen a védelmi ipari együttműködés területén.

A két ország között fennálló hosszú távú barátságot külön kiemelve Mehmet Fatih Kacir azt a célt fogalmazta meg, hogy ezt a különböző területeken stratégiai együttműködéssé alakítsák át.

A Izrael–Hamász háború kirobbanása óta Erdogan egyebek között arról is beszélt, hogy a Hamászt nem tartja terrorszervezetnek, de volt, hogy a nyugati hatalmakat vádolta kettős mércével, mondván, azok a meggyilkolt ukrán gyerekeket megsiratják, míg a palesztin áldozatokat figyelmen kívül hagyják.

Erdogan álláspontja szembemegy a NATO túlnyomó többségével, hiszen a Hamászt az Egyesült Államok és az is terrorszervezetként tartja nyilván, ahogy Izrael is.