A rendőrség közlése szerint három gyanúsított közül egyet őrizetbe vettek, a másik két embert még keresik. A robbanást egy piaci veszekedés során eldobott kézigránát okozta a fővárostól 85 kilométerre található Prizrenben – közölték szerdán a hatóságok.

Haláleset nem történt

A sérülteket kórházba szállították, de egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket. Öt embert még szerdán hazaengedtek a kórházból.

Prizren Koszovó második legnagyobb városa, turisták körében kedvelt úticél középkori vára és macskaköves utcái miatt.

Feszült a helyzet a Balkánon

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád továbbra is saját tartományának tartja a többségében albánok lakta déli területet.

A két fél között 2013-ban kezdődtek meg a kapcsolat normalizálását célzó tárgyalások, de 2018-ban meg is szakadtak, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árukra. Az intézkedést később visszavonták. A kapcsolat rendezése mindkét fél számára azért is fontos, mert csak így tudják folytatni a megkezdett uniós integrációt.

Idén kiéleződött a feszültség Szerbia és Koszovó között, miután Koszovóban május végén zavargások törtek ki.

Ennek oka az volt, hogy a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választás után a többségében szerbek lakta északi térségben az ott leadott albán szavazatok alapján – mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett – megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatali posztjukat. Ekkor a helyi szerbek koszovói rendőrökre és a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderő, a KFOR katonáira támadtak.