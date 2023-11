Korrupció miatt menesztették az ukrán kibervédelem vezetőjét

Két kiberbiztonsági vezetőt is felmentett pozíciójából Ukrajna hétfőn, miután az ország korrupcióellenes hatóságai sikkasztás miatt indítottak eljárást. A menesztett Jurij Scsihol Ukrajna Speciális Kommunikációs és Információvédelmi Állami Szolgálatát (SSSCIP) vezette és helyettesét, Viktor Zsorát is leváltották – közölte Tarasz Melnicsuk, az ukrán kormányt a parlament előtt képviselő kormánytisztviselő a Telegram-oldalán.

Fotó: Evgen Kotenko / NurPhoto / AFP

Melnicsuk ugyanakkor nem részletezte az SSSCIP-vezetők menesztésének okát. A kormányzati kommunikáció biztonságáért és a kibertámadások elleni védekezésért felelős szervezet vezetője és vezetőhelyettese ellen ugyanakkor vizsgálatot jelentett be ugyancsak hétfőn az ukrán korrupcióellenes ügyészség. A vádak szerint hatan vettek részt egy olyan akcióban, melynek keretében 62 millió hrivnyát (közel 600 millió forintot) sikkasztottak el 2020 és 2022 között – írja a Reuters.

A hatóságok szerint túlárazva szereztek be szoftvereket két olyan vállalkozástól, mely a saját fennhatóságuk alatt volt, miközben mindenki mást kizártak a beszerzésből.

Az ügyészek nem nevezték meg egyik tisztviselőt sem közleményükben, míg az SSSCIP arról számolt be, hogy együttműködik a nyomozással, de minden beszerzés legálisan történt.

Az európai uniós tagságra pályázó Ukrajna a háborús helyzet ellenére fokozza a fellépését a korrupcióval szemben, már csak azért is, mert Brüsszel egyik fontos feltétele a korrupció elleni fellépés. Többek között Zelenszkij egyik milliárdos támogatója és a Legfelsőbb Bíróság volt vezetője ellen is indult nyomozás. A hadügyminisztérium korrupciós ügyei miatt pedig menesztették korábban a tárcát vezető Olekszij Reznyikovot is.