Fontos, hogy tisztázva legyen, milyen előnyökkel járnak az akkumulátorgyárak megjelenése, mert ha ez nem történik meg, akkor tud a kérdésre a politika rátelepülni

– fogalmazott Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett panelbeszélgetésen.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

A szakértő elmondta, hogy ha a döntéshozók időben eloszlatják a kételyeket és felvilágosítják az embereket a gyárak működéséről és azok szabályozásáról, akkor nem kezdeményeztek volna népszavazást a debreceni akkumulátorgyár beruházásáról sem. „Korábban, például a debreceni BMW beruházásnál fel sem merült hasonló kezdeményezés” – tette hozzá.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint

„az a nagy szerencsétlensége Kínának” az ország bármilyen beruházásával kapcsolatban mindig prekoncepciók vannak az európaiak fejében, hiszen egy lesajnált ország volt évtizedekig azonban „ma már, ha valaki sétál Sanghajban, az láthatja, hogy ez a jövő”.

„Bármelyik német autógyárat nézzük, mindegyik évek, évtizedek óta együttműködik a kínai vállatokkal” – tette hozzá Kaderják Péter. Sebestyén kifejtette, hogy Európában többen felismerték, hogy az elektromos autóipar óriási lehetőséget teremthet, ezért a magyar és a lengyel gazdaságpolitika időben cselekedett, Csehország pedig, amely tradicionálisan jelentős az autóiparban, most azonban lemaradhat.

„Az a kérdés, hogy megtudjuk-e tartani a korábbi pozíciónkat az autóiparban vagy lekerülünk a térképről” – mondta Sebestyén Géza, aki hozzátette, hogy

Magyarországon körülbelül 700 ezer ember él az autóiparból.

A Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke elmondta, hogy az elkövetkező ötévben a globális akkumulátoripar termelése a nyolcszorosára nő. „Én nem ismerek más ipari szegmenst, ahol ilyen mértékű növekedést előre jeleztek. Tehát, ha valaki ez ellen beszél, akkor minket arról akar lebeszélni, hogy a leggyorsabban fejlődő iparágból maradjunk ki valamilyen homályos okból kifolyólag” – fogalmazott. Hozzátette, „több milliárd embert kell miden nap megmozgatni , ezt már nem lehet az olajiparra alapozni” .

Hamis az összeszerelő ország mítosza?

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője elmondta, Európán belül százalékosarányban a legtöbben a high-tech szektorban Budapesten dolgoznak, Pest vármegye első húszban van benne, Magyarország pedig globálisan GDP arányosan a high-tech exportban az ötödik helyen áll. „Tíz éve voltam az Audi gyárban, ahol felfestik a padlóra, hogy hol lehet közlekedni az embereknek, mert a robotok végzik a szerelés javarészét. Tehát ennyire vagyunk összeszerelő ország” – emlékezett vissza.

Kaderják Péter szerint azonban a hozzáadott értékben kérdés, hogy valóban a magyar munkaerő jelentős lenne. „Nem állunk annyira jól ezen a téren, de nem baj, mert még pár éve kezdődött ez kifejlődni, és azt látni kell, hogy tisztán a külföldi tőke beáramlásával tud a minőségi munka is megjelenni” – mondta. „Ezekben az üzemekben döntően nem fejlesztés folyik, hanem összeszerelés.

Egyelőre nagyon alacsony hozzáadott értékkel indultunk el, de ez volt az autóiparban is, ahol időben ez változott”

– fejtette ki.

A szakember hozzátette, hogy Európa már most a világ második legnagyobb elektromos autó piaca, az USA-ból kiszorulnak az ázsiai cégek, ezért azok Európába telepitik a gyáraikat, a belső égésű motorok pedig pár évtizeden belül elteljesen eltűnnek Európából. Véleménye szerint Magyarország lokációja felértékelőik, hiszen keletet és nyugatot köti össze, azonban ez önmagában nem lesz elég, hanem értéket is hozzá kell adni ahhoz, hogy az ország valóban híd szerepet töltsön be. A panelbeszélgetés részt vevői egyetértettek abban, hogy híd szerep fogja megalapozni az ország gazdaságát az elkövetkező években, és ebben partnerek lesznek a német és az ázsiai cégek is, amely összességében egy „Euróázsiai kooperáció” lesz, amely érdemben kihívója lesz az Egyesült Államoknak.