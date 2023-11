Magyarország továbbra sem támogatja az ukrajnai fegyverszállításokat

A kormány továbbra sem járult hozzá az ukrajnai fegyverszállítások európai uniós finanszírozásához, s ez mindaddig így lesz, amíg nem kap garanciát arra vonatkozóan, hogy az ukrán hatóságok nem veszik fel többé koholt vádak alapján valamely magyar vállalatot a háború nemzetközi szponzorainak listájára – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

Fotó: Borsos Mátyás / Szijjártó Péter Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács szünetében tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy óriási volt a nyomás annak érdekében, hogy Magyarország járuljon hozzá az újabb 500 millió euró kifizetéséhez az Európai Békekeretből az ukrajnai fegyverszállításokra.

A tárcavezető azt nyilatkozta, hogy mindaddig nem járul hozzá a fegyverszállításokhoz, amíg „nem kapjuk meg az ukrán korrupcióellenes ügynökségtől a garanciát arra, hogy nem ismétlődhet meg az, hogy az OTP-t vagy bármely magyar vállalatot koholt vádak alapján a háború nemzetközi szponzorainak listájára helyezik, addig nem tudunk előrelépni a kérdésben”.

Volt, aki ezt méltatlannak nevezte, volt, aki botránynak, kikeltek ez ellen, de a helyzet az, hogy itt azt kértem az európai uniós kollégáktól, hogy ne vezessék meg a közvéleményt

– mondta a miniszter.

Elmondása szerint „ez az 500 millió euró arról szól, hogy azok az európai uniós tagországok, akik úgy döntöttek saját maguk, szuverén módon, hogy fegyvert szállítanak Ukrajnába, ők ebből a pénzből kapják vissza a leszállított fegyverek árának egy részét”. Hozzátette, hogy senki nem akadályoz meg senkit Ukrajna támogatásában, itt csupán arról van most szó, hogy az érintett államok nem kapják vissza a saját döntésük alapján küldött fegyverek árának egy részét.

Szijjártó Péter kitért az ukrán európai uniós tagjelöltség kérdésére is, és úgy vélekedett, hogy az ország még nagyon távol áll a feltételek teljesítésétől, attól, hogy egyáltalán előrelépésről lehessen beszélni. Hangsúlyozta, hogy az EU által is fontosnak tartott nemzeti kisebbségi jogok terén nemhogy előrelépés nem történt az elmúlt időszakban, de a helyzet további romlása következett be.

Szijjártó arról számolt be, hogy nemrég az ukrán oktatási minisztérium körlevelet küldött az iskoláknak egy utasítással arra nézvést, hogy az államnyelvet, az ukránt nem csak az órákon kell használni, hanem a szünetben is, a tanárok és diákok közötti érintkezésben is. „Tehát nemhogy az ukránok közelebb kerülnének az Európai Unió által elvárt feltételek teljesítéséhez, (.) hanem távolabb kerültek tőle, még rosszabb a helyzet. Ezt mi, magyarok a saját bőrünkön látjuk és tapasztaljuk” – nyilatkozta a tárcavezető.