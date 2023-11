Az egyik üzletlánc felszámolja az önkiszolgáló kasszáinak többségét, mert a vásárlóknak elegük lett belőlük

Egy áruházlánc a vásárlói visszajelzések miatt arra a döntésre jutott, hogy szinte az összes önkiszolgáló kasszáját felszámolja. A Booths élelmiszer-üzletlánc 28 boltjának nagy része Észak-Angliában található, és mindeközben az ország két legnagyobb élelmiszer-üzletlánca, a Tesco és a Sainsbury’s több ezer önkiszolgáló kasszát telepített, miközben csökkentette a személyzettel rendelkező pénztárak számát. A felszámolás oka igen egyszerű, az ügyfelek lassúnak, megbízhatatlannak, valamint személytelennek találták a Booths önkiszolgálását.

Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld (illusztráció)

Hivatalos: Lázár János bejelentette, mennyibe kerül az egynapos autópálya-matrica – a bevezetés dátuma is megvan

Eközben idehaza végre kiderült, hány forintban állapította meg a kormány a legújabb úthasználati jogosultság, az egynapos autópálya-matrica árát. A nyár óta lehet tudni, hogy a kormány valóban bevezeti jövőre az egynapos autópálya-matricát. Akkor az Építési is Közlekedési Minisztérium (ÉKM) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a bevezetés határideje 2024. március 25. Ezt a dátumot az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve szabta meg. Lázár János hétfőn az éves bizottsági meghallgatásán az Országgyűlésben bejelentette, hogy az egynapos autópálya-matrica 2024. március 1-jén érkezik, és 5150 forintba fog kerülni. Az ár azért volt előre jelezhető, mert az Eurovignetta irányelvben lefektették a kereteit, hogyan kell árazni az egynapos matricát. A személyautók (D1) esetében a fő szabály a következő: az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. A másik fontos szempont, hogy a vonatkozó jogszabály szerint az útdíj mértéke inflációkövető. Csakhogy nincs kőbe vésve, hogy az inflációval azonos vagy annál alacsonyabb drágításnak kell történnie.

Megszabták az új üzemanyagárakat a kereskedők: péntektől kivárnak a benzinkutak

A héten már nem folytatódott az üzemanyagárak csökkenése a héten. A hét elején még a 95-ös benzin átlagosan 587, a gázolaj pedig 606 forintba került literenként. Szerdától ez az előbbinél 580, az utóbbinál 600 forintra csökkent. Ez marad tehát a hét utolsó munkanapjától is. Csak összehasonlításképp: szeptember végén, éppen két hónapja, a 95-ös benzinért 662, a gázolajért 686 forintot kértek. Vagyis ezalatt az idő alatt 82 és 86 forintos áresés állt be.

Legutóbb szerdán mérséklődött az üzemanyagok ára

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Megölték a WHO munkatársát és családját Gázában

Szintén a héten írtuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik munkatársa, hat hónapos csecsemője, férje és két testvére is életét vesztette a Gázai övezetben zajló harcokban – írta az X-en közzétett bejegyzésében a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kedd este.

A gázai háború kezdete óta az ENSZ szervezetei közül a Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Ügynökség (UNRWA) munkatársai között van a legtöbb halálos áldozat, eddig 108 alkalmazottat öltek meg. Ezenkívül 67 ENSZ-létesítményt ért találat, ezek közül 17 közvetlen célpont volt – közölte korábban Philippe Lazzarini, az UNRWA főbiztosa.

A legtöbbjük a központi területeken és a Gázai övezet déli részén helyezkedett el, ahol azt ígérték az embereknek, hogy biztonságban lesznek.

Kész a 2024-es EU-s költségvetés, „Magyarországnak megint igaza lett”

Az Európai Parlament elfogadta az 2024-es költségvetését, amely elsősorban növeli a humanitárius segítségnyújtásra szánt összegeket, és támogatja az együttműködési programokat.

Az 519 igen szavazattal, 79 ellenszavazat mellett és 30 tartózkodással elfogadott jövő éves uniós költségvetésben az EP-képviselők 666,5 millió euróval megnövelték az ukrajnai háború következményeinek és a globális kihívások kezeléséhez, valamint a fiatalok, köztük a fiatal gazdálkodók támogatásához elengedhetetlen programok és szakpolitikák finanszírozását. Az EP-képviselők szerint az Európai Unió Tanácsában várhatóan az év végéig megállapodás születik az EU hosszú távú költségvetésének (MFF) félidős felülvizsgálatáról. Ez várhatóan megnyitja az utat a 2024 elején az Európai Bizottság által javasolt költségvetés-módosítás keretében tervezett jelentős kiegészítő előirányzatokhoz. A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja egy közleményben kijelentette: a szavazás eredménye igazolta, hogy „Magyarországnak megint igaza lett”, azaz megoldható a 2024-es uniós költségvetés finanszírozása a többéves pénzügyi keretterv módosítása nélkül is.