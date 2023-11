Megölték a WHO munkatársát és családját Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik munkatársa, 6 hónapos csecsemője, férje és két testvére is életét vesztette a Gázai övezetben zajló harcokban - írta az X-en közzétett bejegyzésében a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kedd este.

Mintegy 67 ENSZ-létesítményt ért találat a harcok során

Fotó: Said Khatib / AFP

A WHO-nak dolgozó nő szüleinek a tengerparti övezet déli részén lévő házát érte találat, ahova korábban a szervezet 29 éves alkalmazottja a Gázában zajló harcok elől menekült - közölte a szervezet.

Nincsenek szavak a fájdalomra, amelyet érzünk

- közölte a főigazgató.

A gázai háború kezdete óta az ENSZ a legtöbb halálos áldozatot egyik szervezetén, a Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Ügynökségen (UNRWA) belül jelentette, ahol ezidáig 108 alkalmazottat öltek meg. Ezen kívül mintegy 67 ENSZ-létesítményt ért találat a harcok során, ezek közül 17 közvetlen célpont volt - közölte korábban Philippe Lazzarini, az UNRWA főbiztosa.

A legtöbbjük a központi területeken és a Gázai övezet déli részén helyezkedett el, ahol azt ígérték az embereknek, hogy biztonságban lesznek

- tette hozzá a főbiztos.