A magyar buszgyártás dicső korszaka tért vissza a lengyel főváros útjaira egy nap erejéig. Úgy tűnik, hogy a varsóiaknak tényleg hiányoznak ezek a buszok, állapítja meg a Vezess.hu közlekedési szakportál,

Fotó: Shutterstock

Két különleges esemény történt tegnap Varsóban. Az egyik leesett az első hó, a másik, hogy több oldtimer Ikarus lepte el a lengyel fővárost

– teszik hozzá. Az eseményt abból az alkalomból szervezték, hogy Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő metropoliszában 2013 novemberében közlekedtek utoljára a legendás 200-as családhoz tartozó régi Ikarusok. Akkor egy lengyel lap megkérdezte az olvasóitól, hogy hiányozni fognak-e a magyar buszok, amire

az olvasók 67 százaléka igennel felelt.

A lap szerint a lengyeleknek tényleg hiányoznak, jó példa erre ez a esemény is, amelyre rengeteg érdeklődő volt kíváncsi és amelynek képei azóta felrobbantották az internetet. Az eseményen azonban nemcsak a varsói Ikarusokat állították ki, hanem azokat a 200-asokat, 400-asokat is, amelyeket féltve őriznek Lengyelország múzeumai. Sőt, akadtak különlegesebb példányok is, mint például egy 630-asból kialakított hókotró.

A lap emlékeztet rá, hogy az első Ikarusok 1978 decemberében jelentek meg a lengyel főváros utcáin és ezt követően az MZA Warszawa fokozatosan cserélte le valamennyi autóbuszát 260-as, illetve 280-as típusokra. Varsó összesen körülbelül 2200 db Ikarust vásárolt, amelyek között döntő többségben volt az előbb említett két típus, de a lengyelek kísérletet tettek néhány 405-ös, 411-es, 417-es, valamint 435-ös típussal is (utóbbi érdekessége, hogy a hátsó üléssor nem IMAG Halas ülésekből, hanem falapos székekből állt).

Az MZA Warszawa összesítése szerint az elmúlt évtizedben 278 darab Ikarus 260-as, valamint 695 darab Ikarus 280-as közlekedett a lengyel fővárosban. A tervek szerint a 2012-es lengyel-ukrán közös rendezésű futball Európa-bajnokságra selejtezték volna valamennyit, de végül – a korábban említett módon – 2013-ra valósult meg.