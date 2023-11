A Weltwoche nem olyan, mint egy mainstream media, én pedig nem vagyok olyan, mint egy mainstream politikus – erről is beszélt Orbán Viktor szerdán Svájcban, a Weltwoche jubileumi ünnepségén.

Orbán Viktor: a svájciaknak és a magyaroknak egy közös gondjuk van

A magyar kormányfő az idén kilencvenéves, svájci konzervatív hetilap meghívására érkezett Zürichbe. A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor megemlítette, hogy ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnök Európában, így nem csoda, ha kialakult egy sajátos látásmódja. Szerinte a svájciaknak és a magyaroknak egy közös gondjuk van:

A kormányfő szerint Európa problémái súlyosak, szerinte a kontinens elvesztette az önrendelkezési jogát. Kifejtette, hogy Európa nem tudja felismerni a saját céljait és azt sem, milyen eszközöket kell használnia a céljai eléréséhez. "Fájdalmas, amit ma Európában látunk" – jelentette ki. Megjegyezte, hogy az európai országok többségében progresszív liberális hegemónia van, a konzervatív beszéd és program pedig azonnali megbélyegzést von magával.

Politikusok kellenének bürokraták helyett

Orbán Viktor azt is mondta, hogy az Európai Uniót az Európa Tanácsnak kellene vezetnie, amelyben a tagállamok kormány-és államfői ülnek. Ehelyett az látható, hogy egyre több döntést a brüsszeli intézmények hoznak meg, holott a bürokraták pont azért vannak ott, hogy a politikusok döntéseit végrehajtsák. Magyarországnak ilyen helyzetben sajátos felelőssége van. "Nálunk ugyanis nincs liberális hegemónia, a kormány ezt többször megtörte 2010 óta. Nincsenek koalíciós civakodások sem, mert világos felhatalmazása van a kabinetnek, és migráció sincs. Ma Európában politikusokból hiány van, bürokraták vannak mindenütt" – húzta alá.

Európa ahelyett, hogy saját érdekeit képviselné, az USA-hoz láncolja magát. Ennek a következménye, hogy ma az amerikai térvesztés mellett értelemszerűen egy európai térvesztés is zajlik.

Boldog születésnapot, Weltwoche!

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a politika szegényebb lenne a Weltwoche nélkül. "Először is, boldog születésnapot kívánok. Nem tudom, kit lepett meg jobban, hogy ez a találkozó létrejöhetett: a Weltwoche-t vagy engem. Remélem, hogy az érdeklődés kölcsönös, engem is érdekel, hogy mit gondolnak önök, több száz kilométerrel a hazámtól nyugatra, és talán a Weltwoche olvasóit is érdekli, hogy mit gondolnak néhány száz kilométerrel keleti irányban" – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint óriási megtiszteltetés, hogy beszédet tarthat a német nyelvterület legnagyobb konzervatívjának születésnapján. "Csodálója vagyok az önök újságjának. Megnyugtató, hogy a német nyelvű újságokban még mindig vannak konzervatív értékek" – tette hozzá.

Svájci–magyar barátság

Kijelentette, hogy van magyar-svájci barátság. Egyik nép sem túlságosan érzelgős, 1956 olyasmi, amit itt nem kell magyarázni. Komoly szenvedés volt Magyarországon, ezért köszönjük, hogy a svájciak befogadták a menekülteket. A magyarok pedig kivívták a megbecsülést és a tiszteletet, ezért a magyaroknak jó hírük van. Rámutatott, hogy több mint 900 svájci cég tevékeny Magyarországon, amelyek több mint 30 ezer magyar családnak adnak kenyeret.