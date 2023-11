Legújabb TikTok-videójában úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy most már nehezebb bejutni a válogatott meccseire, mint egy Azahriah-koncertre. Azahriah legutóbb azzal uralta a közvéleményt, hogy egymás után háromszor töltötte meg a Puskás-stadiont. Ez már csak azért is nagy szó, mert ő az első magyar előadó, aki önállóan ad koncertet a lenagyobb magyar stadionban 2024. május 25-én.

Szöllősi Györgynek lett igaza: nagyobb stadiont kellett volna tervezni, és építeni

– mondta a kormányfő.

Fotó: AFP

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy korábban egy aláírt sapkát kapott Donald Trumtól. A piros baseball sapkán nagy fehér betűkkel olvasható a TRUMP felirat, a simléderén pedig jól olvasható az amerikai elnök aláírása, ami mellé azt is oda írta, hogy „You are great!”.

Menő sapkát kaptam Amerikából, az Egyesült Államok 45. elnökétől, és abban reménykedem, hogy ő egyben az Egyesült Államok 47. elnöke is lesz

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő beszélt Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjáról, illetve az újabb nemzeti konzultációról is. „A nemzeti konzultáció nem egy tiktokos műfaj, de fontos. Különösen most, hogy a világ a veszélyek korszakába lépett” – mondta. Végezetül csok pluszról azt mondta, hogy falusi csok jól ment, de „a városi csok elakadt”. Hozzátette, hogy van egy jó ötletük, novemberben jönnek a részletekkel, januártól pedig már lehet is igényelni csok pluszt.