Prigozsin fia vezeti tovább a Wagner csoportot, elkezdődött a toborzás

Több orosz forrás is arra utal, hogy a repülőbalesetben elhunyt Jevgenyij Prigozsin fia, Pavel vette át a Wagner-csoport vezetését. Ami a zsoldosseregből megmaradt, az most már a Roszgvargyija kötelékébe tartozik.

Fotó: AFP

A csoport helyi sajtóbeszámolók szerint Perm és Novoszibirszk régiókban a toborzást is újrakezdte – jelenti háborús összegzésében az Institute for the Study of War.

A beszámolók szerint ugyanakkor a szervezet már nem toboroz a börtönökben, ahogy betegségekkel küzdőket sem vesz fel. Katonai bloggerek szerint is Pavel Prigozsin a zsoldossereg új vezére, és úgy vélik, a kinevezése arra utal, hogy a Wagner túléli, hogy a Roszgvargyija kötelékébe került.