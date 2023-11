Hétfő este, két nappal a választások előtt támadás érte Thierry Baudet jobboldali, holland politikust, a Fórum a Demokráciáért (FvD) nevű párt vezetőjét.

A Groningeni Egyetemi Kórházba szállították a politikust

Fotó: ANP via AFP

Baudet-nek egy választási kampányrendezvényen kellett volna részt vennie, amikor a támadás történt. Pártja közlése szerint Baudet-t támadója egy sörösüveggel többször fejbe vágta egy bárban, az észak-hollandiai Groningenben. Szemtanúk szerint a támadó azt kiabálta, hogy végeztem a fasizmussal. Baudet fejsérüléseket szenvedett, és a groningeni egyetemi kórházba szállították kezelésre – közölte az FvD az X-en. Az incidensben egy biztonsági őr is megsebesült. A támadásról készült felvételek a közösségi médiában terjedtek el.

A rendőrség szóvivője szerint egy embert őrizetbe vettek. Kedden a hatóságok közölték, hogy az elkövető egy kiskorú fiú volt, kihallgatása folyamatban van.

Baudet-t a tarkóján találta el egy sörösüveg

Fotó: ANP via AFP

Pártja egyelőre nem adott tájékoztatást a politikus jelenlegi állapotáról, azt viszont megosztották a nyilvánossággal, hogy Baudet-t a tarkóján találta el egy sörösüveg, és a halántékának szélén, majd támadója közvetlenül a szeme mellett is megütötte.

Az FvD közölte, hogy a keddre tervezett zwolle-i kampányrendezvényt lemondták, egészségügyi és biztonsági okokra hivatkozva. A rendőrség tájékoztatott, hogy a szemtanúk kihallgatása, és a hétfőn este rögzített kamerafelvételek elemzése még folyamatban van.

Mark Rutte holland miniszterelnök teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a támadást.

Már korábban is mondtam, és most megerősítem: el a kezekkel a politikusoktól – írta Rutte az X-en. Thierry Baudet-t októberben is megtámadták a belgiumi Ghentben. A jobboldali politikus a ghenti egyetemen egy diákszervezet által szervezett konferencián tartott előadást, amikor támadója egy esernyővel többször fejbe vágta. Baudet kisebb agyrázkódást szenvedett.