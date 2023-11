Miután Novák Katalin köztársasági elnök június elején többnapos látogatást tett Svájcban, november 21-én Orbán Viktor miniszterelnök is az alpesi köztársaságba utazott. Az út tovább erősítheti a svájci–magyar gazdasági kapcsolatokat is, hiszen a kormányfőt Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, valamint politikai igazgatója, Orbán Balázs is elkíséri Bernbe és Zürichbe.

A svájci gazdaság gyorsan talpra állt a pandémia után. Fotó: Shutterstock

A járvány után gyorsan talpra álló Svájc hazánk fontos gazdasági partnere

Svájc a közvetlen tőkebefektetései alapján évek óta Magyarország tíz legjelentősebb partnerországa között van. A svájci vállalatok mintegy 31 ezer főt foglalkoztatnak Magyarországon.

Az Alpok közt fekvő ország hazánk harminc legfontosabb országa közé tartozik külkereskedelmi szempontból is. Svájcba irányuló kivitelünk – Magyarország berni nagykövetségének honlapja szerint – 2021-ben megközelítette az 1,17 milliárd eurót, míg a behozatal alapján 662,5 millió euróval a 23. helyen állt, vagyis számottevő a külkereskedelmi többletünk.

A világ egyik legfejlettebb gazdasága amúgy gyorsan talpra állt a pandémiás időszakot követően is, 2021-ben már 4,2 százalékkal bővült a GDP-je, amely tavaly ennek a tempónak éppen a felére lassult, idén pedig 1,3 százalékra esett vissza, ám messze meghaladja szomszédai teljesítményét. Mint ismert, az IMF az eurózóna idei növekedését 0,7 százalék körüli szintre várja.

A magyar miniszterelnök svájci látogatásán kedden Alain Berset svájci szövetségi elnökkel és Ignazio Cassis külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket, melyeken a magyar–svájci kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködésről és a jövő évi magyar EU-elnökségi tervekről volt szó. Havasi Bertalan sajtófőnök szerint ezenkívül áttekintették a nemzetközi biztonsági kihívásokat és a háborús válságövezetek – Ukrajna és a Közel-Kelet – helyzetét is.

Orbán Viktor kormányfő és Alain Berset svájci szövetségi elnöke. Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Másnap Orbán Viktor Zürichben, az idén 90 éves rangos svájci konzervatív hetilap, a Weltwoche jubileumi ünnepségén mond beszédet. Ahogy a svájci Tages-Anzeiger hírportál fogalmaz, a Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel svájci néppárti parlamenti képviselő a nemzetközi jobboldali konzervatív színtér újabb sztárvendégét fogadja szerdán.

A beszédet követően pódiumbeszélgetés is lesz, amelyet Roger Köppel moderál, és a svájci lap szerint ezen Köppel és Orbán mellett Ueli Maurer és Christoph Blocher néppárti (SVP) politikusok is megjelennek. Az Anzeiger külön megjegyzi, hogy az eseményre Gloria von Thurn und Taxis hercegnő is Bernbe utazik Németországból.

A választáson előretörő Svájci Néppárt megfékezné a bevándorlást

Az október 22-i választáson messze legtöbb szavazatot szerző Svájci Néppárt törekvései több ponton hasonlóságot mutatnak Orbán Viktor politikájával. Amint Marco Chiesa, a párt vezetője a kampányban és azt követően is többször bejelentette, meg akarják fékezni a bevándorlást, és a néppárti politikusok támogatják a Stop Blackout népszavazási kezdeményezést is, amellyel a Svájci Energiaklub feloldaná az atomerőművek alkotmányba foglalt építésének tilalmát.

A helvét köztársaság ugyan nem tagja az Európai Uniónak, ám elég sok feszültség halmozódott fel Brüsszel és Bern között is, hiszen például 2021 májusában egyoldalúan megszakította az együttműködés fejlesztéséről az EU-val hosszú évekig folytatott tárgyalásokat – amelyeknek az lett volna a céljuk, hogy a kétoldalú szerződésdzsungelből átfogó keretegyezményt hozzanak létre –, mivel berni álláspont szerint a megállapodás nem fért volna össze a svájci közvetlen demokráciával.

Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Júniusban különben Novák Katalin előadása is sikert aratott az interlakeni Swiss Economic Forumon, ahol az államfő a hazai családpolitika ismertetésén túl kitért gazdasági kérdésekre, illetve kiállt Ukrajna territoriális integritása és szuverenitása mellett is.

A köztársasági elnök látogatása során egész oldalas interjút adott a Neue Zürcher Zeitung című napilapnak, találkozott Svájc és Liechtenstein állami és gazdasági vezetőivel, valamint a svájci magyar szervezet képviselőivel is.