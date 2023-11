„Ingatlanfejlesztőként, szállodaüzemeltetőként is az a célunk, hogy Budapestet, a főváros turizmusát magasabb szintre emeljük” – jelentette ki az Indexnek adott interjújában Tiborcz István. A BDPST Group többségi tulajdonosa, igazgatótanácsának elnöke annak kapcsán nyilatkozott a portálnak, hogy hétfőn átadták Budapest legújabb ötcsillagos szállodáját, a Hotel Dorotheát.

Tiborcz István magasabb polcra helyezné Budapest turizmusát.

Fotó: Shutterstock

Orbán Viktor miniszterelnök veje szerint a cég jól halad célja, a meghatározó hazai, régiós és nemzetközi szerep felé. Hozzátette, hogy a tervek ugyanakkor folyamatosan változnak, ahogyan a piac és az üzleti környezet is. A pandémia és a háborúk olyan kihívások voltak, amikre reagálniuk kellett.

Tiborcz szerint a főváros turizmusának erősítéséhez minden hátterű és státuszú vendégre szükség van, így a bulituristákra is. Azonban fontosnak tartja, hogy ne mosódjon össze az a terület, ahol főleg rájuk számítanak, a magasabb jövedelmű vendégek szórakoztatásával, különben a két réteg kioltja egymást, és mindkettőt elveszítheti a szektor.

Világos vízió kell arra vonatkozóan, hogy milyen budapesti turizmust szeretnénk a következő 10-20 évben, mert más Buda és más Pest karaktere, de adott esetben a kerületenként megfogalmazott koncepció sem ördögtől való

– fejtette ki a cégvezető.

Elmondta, hogy apósával többször beszélgetnek a turizmusról, és legtöbbször Tiborcz hozza fel a témát. Orbán Viktorral hasonlóan gondolkodnak az ágazat jövőjével kapcsolatban.

A vállalat terveiről annyit árult el, hogy vizsgálják a befektetési lehetőségeket Magyarországon és a környező országokban is. A luxuskategória mellett kötelezték el magukat, a lakás- és a szállodafejlesztés terén egyaránt.

Az interjúban arról is kérdezték a BDPST Group első emberét, hogy családi kapcsolatai mennyiben járultak hozzá az eredményeihez. Tiborcz István kiemelte, hogy már azelőtt is voltak üzleti sikerei, hogy feleségét megismerte volna. Reméli, hogy enélkül is ott tartana, ahol most tart, azt azonban elismerte, hogy többen ismerik a nevét annak köszönhetően, hogy a kormányfő lányának férje.