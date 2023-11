Üzemanyagszállítmányt engedett a Gázai övezetbe Izrael

Jelenleg is tart a tűzszünet a Gázai övezetben, annak érdekében, hogy a felek lebonyolíthassák a túszcserét. Ez alatt az idő alatt Tel-Aviv segélyszállítmányok is beenged Gázába. Szombat reggel üzemanyagot juttattak be a területre, hogy a kórházaknak legyen mivel üzemelniük.

