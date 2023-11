Végzett a luhanszki szakadár haderő parancsnokával az ukrán hírszerzés

A helyi ellenállással együttműködve végzett Mihajlo Filiponenkóval, a Luhanszki Népköztársaság (LNR) fegyveres erőinek a parancsnokával az ukrán katonai hírszerzés.

Az ukránok szerdai közlése szerint a szakadár köztársaság parlamentjének képviselőjeként is dolgozó férfival szerda reggel végeztek autórobbantással.

„A háborús bűnös Filiponenko, aki korábban az LNR terrorszervezet úgynevezett belügyminiszteri posztját is betöltötte, Luhanszkban lakott. A hóhér Filiponenko likvidálását a helyi ellenállási mozgalom képviselővel közösen hajtottuk végre” – olvasható az ukrán hírszerzés Facebook-posztjában, amelyben arról is írnak, hogy Filiponenko kínzótáborok szervezésében vett részt a luhanszki régió orosz megszállás alá került területein, ahol hadifoglyokat és civil túszokat egyaránt embertelen gyötrelmeknek vetettek alá, és a férfi személyesen is kínzott meg embereket.

Fotó: AFP

Mindeközben

az ukrán parlament újabb 90 nappal, 2024. február 14-ig meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást Ukrajnában

– erről már Jaroszlav Zseleznyak képviselő írt a Telegramon, hozzátéve, hogy a két előterjesztést 329 és 322 képviselő támogatta, elfogadásukhoz legalább 226 szavazat volt szükséges. A képviselő emlékeztetett, hogy az orosz invázió kezdete óta a kijevi törvényhozás kilencedik alkalommal szavazta meg a hadiállapot meghosszabbítását.

Az oroszok az elmúlt hetekben hatvan alkalommal hajtottak végre támadásokat ukrajnai energetikai infrastrukturális létesítmények ellen különféle fegyverekkel az ukrán energetikai minisztérium közlése szerint. A tárca hangsúlyozta, hogy a támadások következtében nő az igény az új energetikai berendezések iránt, ezért fontos a partnerek segítsége is. Herman Haluscsenko energetikai miniszter kiemelte, hogy a 2024–2025-ös fűtési szezon előtt végre kell hajtani a termelés nagyarányú decentralizálását.

A tárcavezető az UNIAN ukrán hírügynökség szerint több mint 300 megawatt összteljesítményű gázturbinákkal és generátorokkal vágna neki a következő, 2024–2025-ös fűtési szezonnak.

Az elmúlt 24 óra orosz tüzérségi támadásai az Ukrajinszka Pravda hírportál összeállítása szerint Donyeck megyében három helyi lakos, a déli herszoni régióban pedig egy civil életét követelték.

Az ukrán vezérkar szerdai helyzetjelentésében kiemelte, hogy előző nap 45 összecsapás volt az ukrán és az orosz erők között.

A vezérkar legfrissebb összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 780-nal 307 640-re nőtt,

az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek között nyolc orosz harckocsit, 29 tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint tíz drónt.