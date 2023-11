Elfogadta a közlekedési balesetben elhunyt gyerekek szüleit tömörítő egyesület büntető törvénykönyv módosításáról szóló kezdeményezését Aleksandar Vucic szerb elnök, akinek a támogatását elnyerő javaslat szerint a gyermek vagy több ember halálát okozó balesetek okozói az eddigi maximum 12 helyett akár 20 év börtönt is kaphatnának – írja a Szabad Magyar Szó.

Fotó: AFP

Vucic azután biztosította támogatásáról a tervezetet, hogy tárgyalt az egyesület képviselőivel. A szülők a szerb btk. szigorítása mellett azt is kezdeményezték, hogy az egészségügyi ellátórendszeren belül szervezzék meg az állandó pszichológiai segélyszolgálatot.

A szerb államfő azt is kérni fogja a parlamenti többségtől, hogy végleg vonják be a jogosítványt azoktól, akik olyan balesetet okoznak, amelynek következményeképp gyermek sérül vagy hal meg. Aleksandar Vucic felidézte azt is, hogy