Amikor Geert Wilders szélsőjobboldali vezető beszédet mondott a sokkoló holland választási győzelme után, hangsúlyozta a más pártokkal való kompromisszumkészséget, viszont senki nem felejtette el azokat a heves megszólalásokat, amelyeket a bevándorlókkal szemben tett: véleménye szerint ugyanis ők tönkreteszik Hollandia kultúráját. Azok, akik ellene szavaztak, attól félnek, hogy populista politikája ugyanúgy el fog bukni, ahogy Donald Trump az Egyesült Államokban. Az összehasonlítás pedig nem alaptalan, hiszen Wilders egyik becenevévé vált a „holland Trump”, melyet az államfő azzal is alátámasztott, hogy olyan vörösre cserélte az addig megszokott kék nyakkendőjét, ami az amerikai politikus egyik védjegye – írja a Bloomberg.

A Donald Trumppal való összehasonlítás már külsejük – kifejezetten hajuk – alapján is jogos lenne, Wilders viszont magára öltötte az egykori amerikai elnök védjegyeként ismert vörös nyakkendőt is.

Fotó: AFP

Wilders győzelme után is örömmel fogadta az összehasonlításokat, ő maga is elmondta, hogy hallott a „holland Trump” becenévről, ahogy a „Geert Milders”-ről is, ami egy szójáték a nevével: a mild angolul szelídet jelent, a becenevet pedig akkor kapta, miután kinyilvánította hajlandóságát a koalícióra. „Az igazság valahol a kettő között van” – mondta a holland államfő.

Wilders a jelek szerint jelezte lehetséges szövetségeseinek, hogy enyhültek nézetei, de inkább Hollandia maga változott, mintsem a Szabadságpárt vezetője.

A bevándorlók elleni küzdelem igazi szenvedélyévé vált a holland államfőnek, aki a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) tagjaként kezdte politikai pályafutását, később viszont, a 2000-es évek elején kivált a pártból, hogy saját elképzelését követhesse. Bár politikáját most Donald Trumpéhoz hasonlítják, az egykori amerikai elnök még közel sem volt olyan közismert a 2000-es évek elején, mint a The Celebrity Apprentice reality show vezetése után.

A VVD-ből való kiválása után nézetei miatt a szélsőségesek kizárását célzó törvény értelmében még az Egyesült Királyságba való utazás is meg volt tiltva neki, ezt a korlátozást viszont a hatóságokkal való számos találkozás egyikében sikeresen feloldották. A marokkóiak megsértése miatt elítélték, az iszlám vallás ellen tett megszólalásai miatt pedig ideiglenesen felfüggesztették Twitter (ma már X) fiókját is.

Későn érkezett politikai sikerével kapcsolatban sem lehet elmenni a Fehér Ház egykori vezetője mellett, ugyanis

Trump és Wilders is úgy prezentálják magukat, mint akik a hétköznapi emberekért harcolnak.

Stefan Couperus, a Groningeni Egyetem politológia docense azt mondja Wilders politikájáról, hogy „Trump jött később, mégis egyértelműen ő volt az inspiráció és a katalizátor”.

Amikor Mark Rutte, Hollandia előző miniszterelnökének negyedik és egyben végső koalíciója összedőlt a migrációs politikájuk miatt, más pártok megerősítették álláspontjukat, hogy versenyre keljenek egymással, Wilders viszont egész politikai karrierjét erre a témára építette fel. „Ami a bevándorlást illeti, logikus, hogy a választók az »eredeti«-t választják, nem a másolatot” – mondta Sarah de Lange, az Amszterdami Egyetem professzora.

Wildersnek jelenleg azzal a nehéz feladattal kell szembenéznie, hogy szövetségeseket toborozzon a kormányalakításhoz és győzelmének megszilárdításához. A Szabadságpárt 37 mandátuma mindennél nagyobb előnyt biztosít Wildersnek a többi párthoz képest, de

15 párt képviselteti magát a holland parlamentben, és nem tud úgy kormányozni, hogy legalább néhányukkal ne állapodjon meg.

Couperus szerint Wilders sokkal okosabb, mint Trump: „Trump sok járulékos veszteséget okozott, ez viszont nem fog megtörténni Wildersszel”.

Geert Wilders nemsokára személyesen találkozhat Szijjártó Péterrel. A holland miniszterelnöki cím várományosa még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy ellátogasson Magyarországra. Geert Wilders egyébként is jó kapcsolatban áll hazánkkal, hiszen a felesége, Krisztina Wilders magyar.