Zelenszkij: Putyin öt gyilkossági kísérletét éltem túl + Videó

Legalább öt-hat ellene irányuló gyilkossági kísérletet hiúsítottak meg az ukrán titkosszolgálatok – erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Sun brit napilapnak adott interjúban. A Magyar Nemzet szemléjéből kiderült, hogy az államfő az első kísérletet még komolyan vette, ám a többire már csak vállat vont és nem tartotta őket rosszabbnak a Covid-világjárványnál.

Zelenszkij: lőszerre van szükségem, nem fuvarra

Fotó: MTI/EPA/Louise Delmotte

Hozzátette:

az első után a többi már nem több hírszerzési információnál, melyek szerint még egy csoport érkezett Ukrajnába, hogy megölje az elnököt.

Zelenszkijtől azt is megkérdezték, pontosan hány merényletet kíséreltek meg ellene, mire az elnök azt válaszolta, hogy nem tudja.

A The Sun szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) legutóbb augusztusban akadályozott meg egy Zelenszkij elleni műveletet. A hírszerzés szerint egy nőt vettek őrizetbe, aki akkor továbbította az ukrán elnök Mikolajiv régióban tett látogatásának részleteit, így segítve egy orosz merénylet végrehajtását.

Zelenszkij arról is osztott meg részleteket, hogyan fokozták biztonságát:

az intézkedések között említette elnöki irodájának megerősített védelmét, emellett legközelebbi kollégáit fegyverrel és páncélzattal szerelték fel.

Más források szerint voltak alkalmak, amikor az elnöki rezidencia egyes folyosóin soha nem kapcsolták fel a villanyt, és az ablakok elé is homokzsákokat tettek. Az interjú során felidézte azt is, hogy brit és amerikai tisztviselők felajánlották, kimenekítik őt Kijevből, mikor úgy tűnt, orosz kézre kerülhet az ukrán főváros, ám nemet mondott az ajánlatra.

Lőszerre lesz szükségem, nem fuvarra

– mondta akkor az államfő.

Nem sokkal később videót is közölt magáról Zelenszkij, bizonyítva, hogy bár Kijev körül súlyos harcok dúlnak, nem hagyta el a fővárost. Beszámolója szerint az oroszok szemét továbbra is szúrja, hogy hatalmon van, és továbbra is kísérleteket tesznek a likvidálására.

Ukrajna részéről továbbra is erős az akarat Oroszország legyőzésére, jelezte Zelenszkij

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hadművelet a Majdan 3 nevet kapta. Célja, hogy lecseréljék az elnököt – fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette azonban, hogy nem feltétlenül a megölésével akar Moszkva új elnököt a posztszovjet ország élére helyezni.

Az ukrán elnök az interjú során kitért a háborús helyzetre is. Elmondta, Ukrajna részéről továbbra is erős az akarat Oroszország legyőzésére, ám látni annak is jeleit, hogy a lakosság belefáradt a háborúba: az embereknek már elegük van az állandó légitámadásokból, ágyúzásokból, valamint abból, hogy az orosz csapatok lerombolják az otthonokat, megölve a civileket.

Elismerte, az ukrán ellentámadás korántsem halad a tervek szerint, és elenyésző az előrehaladás. Kiemelte, hogy csökkent Ukrajna nemzetközi támogatottsága is, miután a várt eredmények elmaradtak.

Sokkal több sikeres eredményre van szükségünk a csatatéren

– tette hozzá. Eredeti tervek szerint 2024. március 31-én tartanának elnökválasztást Ukrajnában, ám Zelenszkij a hadiállapotra hivatkozva kizárta a voksolás lehetőségét.