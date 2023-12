Amikor a rendőrök és a tűzoltók beléptek a prágai Károly Egyetemen lövöldöző férfi házába, nemcsak a gyilkos apjának holttestét találták meg, de annak a jeleit is, hogy a férfi fel akarta robbantani a házat. A hatóságok gyors közbelépése azonban ezt megakadályozta.

Fotó: AFP

Az épületbe lépve a rendőrök és a tűzoltók gázszagot éreztek és hamarosan egy rögtönzött robbanószerkezetre is találtak, de több nyitott gázpalack is volt a házban – írja a Novinky nevű cseh portál, amely szerint benzines kannák és egy hajszárító, amit időkapcsolóval kötöttek össze is volt a helyszínen. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mindez alkalmas lett volna-e robbanást előidézni, ám szerencsére egy tűzszerész gyors közbelépése miatt ez nem derült ki élesben.

A 24 éves ámokfutó apjának meggyilkolása és a ház bombává változtatása után ment az egyetemre, ahol tömegmészárlásba kezdett, majd magával is végzett.