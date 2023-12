A wisconsini hatóság, az állam 13 egyetemét felügyelő Universities of Wisconsin System Board of Regents elbocsátotta az állásából az amerikai állam egyik egyetemének, a University of Wisconsin-La Crosse-nak a kancellárját, mert „mellékes karrierként” pornográf videósorozatot hozott nyilvánosságra, amelyben a feleségével együtt szerepelt.

Joe Gow kancellár szerint megsértették a szólásszabadsághoz való jogát.

Fotó: University of Wisconsin-La Crosse

Bár a Business Insider tudósítása szerint a régensek tanácsának hivatalos indoklásában a videókat nem említették, az éles hangú közlemény Joe Gow „különleges viselkedése” „jelentős kárt okozott az intézmény jó hírének”. „A tettei undort keltőek”, fogalmazott Jay Rothman, a wisconsini egyetemek szövetségének elnöke. Elbocsátását egyhangúan szavazta meg a testület.

A dologban talán az a legfurcsább, hogy Gow-t meglepte az intézkedés,

legalábbis ezt nyilatkozta a The Washington Postnak. És nem is hagyja annyiban a dolgot, a feleségével együtt úgy gondolják ugyanis, hogy az elbocsátás nyilvánvaló oka a közös megegyezéssel készített videósorozat, vagyis az illetékes testület döntése megsértette a szólás szabadságához való jogukat és az egyetem saját irányelveit is.

Cenzúra?

„Nem azért dolgozunk a felsőoktatásban, hogy cenzúrázzuk az embereket” – magyarázta a The New York Timesnak a feleség, Carmen Wilson, akit egyébként szintén elbocsátottak az egyetemen betöltött, fizetéssel nem járó tisztségéből.

A 63 éves Gow és 56 éves felesége „Szexi egészséges főzés” címmel adták ki nyíltan szexuális videóikat, amelyekben pornószínészekkel együtt készítettek vegán ételeket, meginterjúvolták őket, majd szeretkeztek velük. Gow szerint a műsoruk segített „igazán emberibbé tenni” a pornószínészeket, és egyébként is, a videókban soha nem tettek említést az egyetemi állásukról.

Nagyon aggódniuk kellene a helyzet miatt mindazoknak, akik fontosnak tartják a szólásszabadságot

– állítja az elbocsátott kancellár. A házaspár azzal is érvel, hogy mivel a videóikat csak olyanok találhatták meg, akik pornót kerestek, bárki buktatta is le őket, az ilyen tartalmak rendszeres fogyasztója olyan oldalakon, mint a PornHub vagy az OnlyFans.

Az első alkotmánykiegészítés nem jogosít fel bármire

Wilson azt is hangsúlyozta az interjúban, hogy a szexvideókat „hobbiból” készítették, és nem kerestek velük pénzt.

Rothman szerint azonban Gow nagyon téved, ha azt hiszi, hogy az amerikai alkotmány szólásszabadságot biztosító első kiegészítése „szabad kezet ad neki” ahhoz, hogy azt mondjon vagy tegyen, amit csak akar.

„A józan ítélőképesség megköveteli, hogy vannak és legyenek is határai annak, hogy mit mond vagy tesz egy olyan személy, akit megbíztak egy egyetem vezetésével” – figyelmeztetett.