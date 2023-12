A Kínai Nemzeti Rádió és Televízió vezetősége felkérte a Mayday nevű fiúbandát, hogy népszerűsítse Kína álláspontját Tajvan hovatartozásáról – értesült a Reuters egy tajvani, december elejei biztonsági feljegyzésből és bennfentesektől.

A Mayday a tajvani kultúra egyik legsikeresebb nagyköveteKínában.

Fotó: AFP

Peking arra kérte a Mayday nevű tajvani rockegyüttest, hogy a – hivatalos álláspontja szerint – Kína szerves és elválaszthatatlan részének tekintett szigeten népszerűsítse politikai nézeteit. Tajvan azonban továbbra is Kínától független államként képzeli el a jövőjét.

A kommunista Kína a kérést ne is leplezve a januári tajvani parlamenti választások Kínának kedvezőbb kimenetele érdekében fogalmazta meg. Peking a január 13-i elnök- és törvényhozási voksolást a "béke és a háború közötti választásnak" minősíti és veszélyes szeparatistáknak nevezve a kormányzó Demokrata Progresszív Pártot (DPP).

A kínai hatóságok úgy vélik, hogy ezzel befolyásolni tudják a tajvani fiatalok szavazatát

– erősítette meg egy tajvani biztonsági tisztviselő a hírügynökségnek, s miután a fiatalok nem tettek eleget a pekingi kérésnek, az állami média az egyik koncertjükről készült felvételén azzal vádolta meg őket, hogy playbackről énekeltek. A kínai ügyészség szerint ez törvénysértőnek számít náluk, de az együttes menedzsercége, a B'in Music cáfolta, hogy a zenészek tátogtak volna a színpadon.

A Mayday a tajvani kultúra egyik legsikeresebb és legnépszerűbb szereplője Kínában, így nem lenne meglepő, ha azt a kommunista állam valóban használt volna puha hatalmi eszközöket az érdekei érvényesítésére.

Ha egy terület vagy ország lakosságát egy másik állam úgy befolyásolja számára kedvező irányba, hogy nem használ ahhoz katonai erőt, akkor azt puhahatalom-gyakorlásnak nevezzük. Ilyen terület lehet például a sport, az oktatás vagy a kultúra. Jelen esetben az utóbbiról beszélünk. Kína az ilyen hatalomgyakorlást már 25-30 éve alkalmazza.

Megy az adok-kapok Tajvan és Kína között

Tajvan az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett arra, hogy Peking új módszerekkel próbál beavatkozni a választásokba, és rávenni a választókat, hogy Kína-barát jelöltekre szavazzanak. Kína azonban azzal vádolja a tajpeji vezetést, hogy a kínai katonai fenyegetés ismételgetésével kampányol.

A kínai védelmi tárca szóvivője legutóbb csütörtökön jelentette ki hogy a kormányzó Demokratikus Haladás Pártja (DPP) a már bevett forgatókönyv szerint szítja a feszültséget a két terület között.

A szóvivő kijelentette, hogy a kínai hadsereg "nagyon is tisztában van" a tajvani hadmozdulatokkal. "Mint mindig, most is megtesszük az összes szükséges lépést szuverenitásunk és területi egységünk védelmében" – idézte az MTI Vu Csient.

A választások közeledtével a tajvani légvédelem többször észlelt kínai harci repülőgépeket és hajókat a sziget közelében, legutóbb Vu Csien sajtótájékoztatója után. A szóvivő szerint azonban mivel Tajvan Kína része a kínai légierő harci gépei átrepülhetnek a Tajvani-szoros felett.

Csien emellett felhívta az Egyesült Államok és más országok figyelmét arra, hogy Peking továbbra is ellenzi, hogy Tajvannak kapcsolatokat tartsanak fenn. Szerinte ezek az államok így "veszélyes szerencsejátékot űznek".