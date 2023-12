Csak a szokásos feladat vár a soros argentin elnökre: kihúzni Dél-Amerika második legnagyobb gazdaságát a mély válságából, ahová hivatali elődje taszította. A piszkos munkára az argentin választók meggyőző fölénnyel a libertárius elveket valló Javier Milei közgazdászt tartották a legalkalmasabbnak, de lehet, hogy csak az ő svádája és láncfűrésze volt a legjobb – ez pár éven belül úgyis kiderül, ha nem hamarabb.

Ha új pénzt nyomtatnak Argentínában, az biztosan nem ilyen lesz – bár Milei elnöknek valószínűleg tetszene.

Fotó: Luis Robayo / AFP

A vasárnap Orbán Viktor magyar miniszterelnök és számos más meghívott állam- és kormányfő jelenlétében esküt tevő, ismertségét televíziós szakértőként megalapozó Milei feladata lesz, hogy megfékezze a 200 százalék felé robogó éves inflációt, az ország adósságát törlessze, vagy legalábbis megegyezzen a nemzetközi hitelezőkkel annak átütemezéséről, bizalmat szerezzen a pénzpiacon.

Marad a pesó és a jegybankot sem szántják be

Választást nyerni kell, ígérni ehhez viszont bármit lehet, ha lesznek elegen, akik elhiszik – e bevett recept alapján dolgozott az Elvis-barkós, meghökkentő performanszairól ismert 53 éves Milei, aki ezektől a védjegyeitől kénytelen lesz villámgyorsan búcsút venni. Merthogy a környezetvédelmi, az esélyegyenlőségi tárcákat el lehet ugyan törölni, de attól még a feladat feladat marad.

Azt is kevesen hiszik el róla, hogy a pesót dollárra cseréli, meg hogy a jegybankot beszántja, de a politikai éléslátását is elő kell vennie ahhoz, hogy Kínát például ne pocskondiázza, hiszen például onnan bármikor számíthat anyagi mentőövre, ha úgy adódik, s amikor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) valódi reformokat nem látván megmakacsolja magát – bár ilyenkor általában Peking is szokott kérni egy apró szívességet.

Javier Milei választási győzelme után a normalizálódás jeleit vélték felfedezni az elemzők, ennek a gyakorlati hasznát viszont már csak a Buenos Aires-i Elnöki Palotába beköltözve láthatjuk majd. A megszorításokra alapozó, jelentős kiadáscsökkentésekkel operáló sokkterápiás gazdasági tervét a befektetők pártolják ugyan, mert az stabilizálhatja a bajba jutott gazdaságot, de azzal a kockázattal is jár, hogy

még több embert taszít reménytelen helyzetbe ott, ahol már most a társadalom több mint kétötöde szegénységben tengeti napjait.

A kihívások embert próbálóak. Argentína nettó devizatartaléka a becslések szerint 10 milliárd dolláros mínuszban van, az éves 143 százalékos és növekszik, a a küszöbön áll, a pesó árfolyama pedig romokban. Az emberek zöme már dollárban számol, s abban tartja a megtakarításait – ha vannak egyáltalán.

Hullámvasúton az argentin gazdaság

Az argentin gazdaság évtizedeken át csődből boomba, utána boomból csődbe navigálta magát, kiszámítható folyamatok sohasem jellemezték az épp aktuális kormányok gazdaságpolitikáját. Ráadásul az év elején aszály sújtotta a fő exportcikket szója- és kukoricatermő vidékeket, az állattenyésztést is nehéz helyzetbe hozva.

Előbb a takarmány, most meg az üzemanyag drágulása miatt keseregnek a farmerek.

s Fotó: Luis Robayo / AFP

Friss hír, hogy a héten az YPF állami energetikai vállalat átlagosan 25 százalékkal emelte a benzinárakat, miközben elemzők és a piacok a most éppen túlértékelt pesó erőteljes leértékelésére számítanak, nem sokkal Milei hivatalba lépése után – emlékeztet összefoglalójában a Reuters.

Az emberek olyannyira elkeseredettek és csalódottak a politikában, hogy bárkit megválasztanak, ha felemelkedést ígér, és eredmény szintjén a várható teljesítménye az argentin labdarúgó-válogatott világbajnoki címét legalább alulról képes megközelíteni.

A kampánynak vége, most már kormányozni kell

A költségvetés eleresztése, a pénznyomtatás és az infláció szabadon engedése ebbe nem fér bele. Szakértők szerint a gabonatermelő országnak új alapokra kel helyeznie együttműködését a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), hogy újraindíthassa a korábban kötött 44 milliárd dolláros hitelprogramját, meg kell békélnie kiemelt kereskedelmi partnereivel, Kínával és Brazíliával.

Ez a kép nem Javier Milei elnöki leiktatásán készült, hanem a világbajnok labdarúgó-válogatott Buenos Aires-i fogadásán.

Fotó: Martin Cossarini / ANADOLU AGENCY / AFP

A populista szólamok ideje lejárt, a rendőrség feloszlatása is kósza ötlet marad, a fegyvertartás állampolgári joggá tételével sem kampányol az újdonsült elnök, ahogy a három éve legalizált abortusz újbóli betiltását sem hallani most a szájából. Nem véletlen, hiszen libertárius pártkoalíciójának partnerekre van szükséges a jobboldalról, onnan meg már jelezték, hogy nono, lassan a testtel!

Javier Milei beiktatása után szakítva a szokásjoggal nem a kongresszus tagjai előtt tartja meg szűzbeszédét, hanem a népnek szól és köszöni meg a bizalmat, hogy aztán kedden vagy szerdán már élesben ismertesse elképzeléseit, részletesebb gazdasági tervet – immár szűkebb körben.