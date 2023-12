A The New York Times című amerikai napilap beperelte az OpenAI és a Microsoft vállalatokat, mert azok szerinte jogellenesen használták írásait chatbotok tanítására. A szerdán a manhattani szövetségi bíróságon benyújtott keresetben a lap azt állította: írásainak jogellenes felhasználásával a Microsoft és az OpenAI olyan termékek előállítására törekszik, amelyek az eredeti termékek versenytársaként veszélybe sodorják a szolgáltatás folytatását.

Fotó: Shutterstock

A mesterséges intelligenciára szakosodott vállalatok chatbotjaik fejlesztésére online felületeken elérhető információkat, így médiaszervezetek online írásait is felhasználják. A vállalatok rövid időn belül több milliárd dolláros befektetéseket vonzottak be.

A The New York Times a követelt kártérítést illetően nem említett pontos összeget, de kiemelte:

a jogi lépés során igyekeznek „felelősségre vonni a vállalatokat a több milliárd dollár értékű kár okozásáért a lap egyedülálló tartalmainak jogellenes lemásolása és használata miatt”.

Azzal is megvádolták a Microsoft és az OpenAI vállalatokat, hogy a lap hatalmas befektetését az újságírásba mindenféle fizetség vagy engedély nélkül saját termékeik előállítására használják fel. A The New York Times sosem adott engedélyt az OpenAI-nak írásainak fejlesztési célú felhasználására. A szerzői jogok megsértése címén egyre több keresetet nyújtanak be az OpenAI vállalat ellen. Számos író perelte be a céget amiatt, hogy engedély nélkül használta fel a könyveiket a fejlesztéseihez.

Nemcsak újságíróknak, hanem korábban a Trónok harca sorozat írójának is elege lett az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-ből és beperelte a céget szerzői jogainak megsértéséért és lopásért. George R. R. Martin azzal vádolja az OpenAI-t, hogy engedély nélkül használták fel a könyveit, a Tűz és jég dala sorozatot. Martin peréhez más szerzők is csatlakoztak, többek között Jonathan Franzen, Jodi Picoult és George Saunders.