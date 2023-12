A kaliforniai esküdtszéken kilencrendbeli vádemelést tettek Hunter Biden, Joe Biden elnök fia ellen, három súlyos adócsalás és hat adózási rend elleni vétséggel vádolják. David Weiss különleges ügyész csütörtök este jelentette be a vádemelést, amelyben azt állítja, hogy Biden 2016 és 2019 között adókötelezettségei teljesítése helyett milliókat költött pazar életmódra és drogokra. Az amerikai elnök fia csak a jelzett időszakban legalább 1,4 millió dollár adót nem fizetethetett be, csak 2019-ben 200 ezer dollár adóbefizetési kötelezettségnek nem tett eleget.

Fotó: AFP

„Ahelyett, hogy megfizette volna az adóját, Mr. Biden ezt a pénzt drogokra, kitartottakra és barátnőkre, luxusszállodákra és bérelhető ingatlanokra, egzotikus autókra, ruhákra és egyéb személyes jellegű tárgyakra költötte, röviden mindenre, kivéve az adóit” – áll a vádiratban a sajtóbeszámolók szerit. Mindezt azért vetette fel az ügyész, mert egyúttal le tudta azt is szögezni, hogy az adófizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni, tehát nem valamiféle üzleti kényszerből nem tartotta be a jogszabályokat, hanem szándékosan vétett ellenük.

A vádirat szerint, amikor végre benyújtotta a 2018-as bevallását, többek között hamis üzleti levonásokkal élt annak érdekében, hogy elkerülje az adómegállapítást, csökkentse a 2020 februárjától fennálló jelentős adókötelezettségeit. Biden Hunter 2016-2020 között több millió dolláros jövedelemre tett szert, 2016 és 2020. október 15. között egyénileg több mint 7 millió dollár bruttó összjövedelmet szerzett.

Ebből több mint 1,5 millió dollár 2016-ban, 2,3 millió dollár 2016-ban, 2,3 millió dollár 2017-ben, 2,1 millió dollárt 2018-ban, 1 millió dollárt 2019-ben és körülbelül 188 000 dollárt a 2020. január és október 15. közötti időszakban. Ezen túlmenően, 2020. január és október 15. között az alperes 1,2 millió dollárt kapott pénzügyi támogatásként, hogy finanszírozza extravagáns életmódját.

Fotó: AFP

Az igen részletes vádirat kitér arra is, hogy Biden 2014 áprilisában vagy annak környékén csatlakozott a Burma Burisma Ltd. igazgatótanácsához, amely egy ukrajnai ipari konglomerátumhoz tartozik. A Burisma beleegyezett abba, hogy az alperesnek fizet nagyjából egymillió dolláros éves fizetést, amelyet havi rendszerességgel utal neki.

A kifizetéseket 2017 márciusában a Burisma csökkentette a díjazását körülbelül évi 500 000 dollárra, de továbbra is az igazgatótanács tagja maradt 2019 áprilisáig. Ennek eredményeképpen a következő összegeket kapta az ukrán érdekeltségű társaságtól 2016-ban összesen körülbelül 1 002 016 USD-t, 2017-ben pedig 630 556 USD-t, 491 939 dollárt 2018-ban és 160 207 dollárt 2019-ben. A vizsgálat romániai és kínai kapcsolatokat is feltárt. A kínai kapcsolat a Burisma tulajdonosi körében is megtalálható.

Amennyiben Amerikai Egyesült Államok elnökének fiát minden vádpontban bűnösnek találják, úgy akár 17 év börtönbüntetést kaphat.

Emlékezetes, hogy a vizsgálat elindításának idejét Hunter Biden önrevíziót végzett és saját maga állított össze egy kimutatást arról, mennyi adót nem fizethetett be és vádalkut kötött. Ez az eljárás azonban elakadt és ezt követően született a mostani új vádemelés.

A vádalku összeomlása után az ügyészek három szövetségi vádat is emeltek Hunter Biden ellen, azt állítva, hogy hazudott arról, hogy kábítószert használt egy fegyver megvásárlásakor, amelyet 2018-ban 11 napig birtokolt. A szövetségi törvény tiltja a fegyvertartást a „szokásos kábítószer-használók” számára. Végül fontos megjegyezni azt is, hogy Hunter Biden a vádirata szerint 2020 februárja és októbere között nyújtotta be az önrevíziós adóbevallását, az elmaradt adókat pedig egy „harmadik fél” fizette be a következő évben.

Hunter Biden az eljárás során beperelte az amerikai adóhivatalt (Internal Revenue Service, IRS), azt állítva, hogy a hivatal illegálisan hozta nyilvánosságra a róla szóló adóinformációkat.