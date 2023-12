Az orosz–ukrán háború 657. napja – Az IMF újabb 900 millió dolláros részletet bocsát Ukrajna rendelkezésére

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) újabb 900 dolláros finanszírozási részlet folyósítását engedélyezte Ukrajnának – jelentette be a szervezet december 11-én.

Fotó: AFP

A részlet az Extended Fund Facility (EFF) hatálya alá tartozik, amely egy négyéves finanszírozási megállapodás, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy rendszeres részletekben 15,6 milliárd dolláros pénzügyi támogatáshoz jusson hozzá. Az IMF Igazgatósága a megállapodás második felülvizsgálatának jóváhagyását követően bocsátotta ki a forrásokat , amelyet személyzeti szinten 2023 novemberében hagytak jóvá.

"A háború elhúzódásával továbbra is feszültség alatt tartja Ukrajna államháztartását" - mondta Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója az Igazgatóság megbeszélése után.

Voldodimir Zelenszkij az IMF igazgatójával is személyesen találkozott Washingtonban. Látogatása során Zelenszkij megbeszéléseket folytatott David Malpass Világbank elnökével is. Emellet a nap folyamán az elnök találkozott az amerikai védelmi vállalatok vezetőivel is, hogy megvitassák a tüzérségi lőszer-, légvédelmi és rakétarendszerek közös gyártásának továbbfejlesztését.

A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Joe Biden amerikai elnök meghívta Zelenszkijt Washingtonba, hogy "hangsúlyozza az Egyesült Államok megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna népének támogatása iránt". Biden és Zelensky találkozóját december 12-re tervezik. Az ukrán elnök 64 milliárd dollárt remél a találkozótól. A Fehér Házban viszont nincs egyetértés ennek utalásáról.