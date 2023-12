Az orosz-ukrán háború 673. napja – A Biden-kormányzat csendben változtat Ukrajnával kapcsolatos stratégiáján

Az amerikai és az európai hatóságok az ukránok sikertelen ellentámadása és a finanszírozási problémák miatt figyelmüket az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásról az Orosz Föderációval folytatott esetleges tárgyalásokra lehetőségére fordítják – közölte a Politico című újság saját forrásaira hivatkozva december 27-én. A lap szerint, egy ilyen tárgyalás valószínűleg azt jelentené, hogy Ukrajna egyes részeit kénytelen lesz átadni Oroszországnak.

Fotó: AFP

„Két éve Joe Biden és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra összpontosít, hogy kiszorítsa az orosz csapatokat Ukrajnából. Washington most a védekezőbb testtartásra való átállásról tárgyal” – áll a cikkben.

Amint az újság forrása hangsúlyozta, a védelem felé irányuló stratégiai elmozdulás célja Ukrajna pozíciójának megerősítése az Orosz Föderációval folytatott esetleges tárgyalásokon. Megjegyzik, hogy a Nyugat is az éghajlati tényezőre építve tervez, hiszen a következő két-három hónapban már nehezebb lesz támadásba lendülni.

A Fehér Ház és a Pentagon nyilvánosan kitart amellett, hogy nincs hivatalos változás politikájukban – továbbra is támogatja Ukrajna azon célját, hogy az orosz hadsereget teljesen kiszorítsa az országból. De az ukránokkal az amerikai és európai tisztviselők is tárgyalnak Kijev erőinek átcsoportosításáról, egy erősebb védelmi vonal kialakítása érdekében. Ez az erőfeszítés magában foglalja a légvédelmi rendszerek megerősítését, valamint erődítmények, borotvadrót-akadályok, páncéltörő akadályok és árkok építését is Ukrajna és a fehéroroszországi északi határ mentén, mondták a tisztviselők a lapnak.

Ezen túlmenően a Biden-kormányzat Ukrajna saját védelmi ipara gyors feltámasztására összpontosít, hogy elláthassa magát a szükséges fegyverekkel, amelyeket az Egyesült Államok Kongresszusa nem akar folyamatosan pótolni. A kiadvány megjegyzi, hogy Biden számára az ukrán konfliktus a feszült választási kampány közepette „nehéz feladatnak” bizonyulhat.

„Mivel Ukrajnának mind a csapatai, mind a fegyverei fogynak, Zelenszkij visszautasítása a Moszkvával folytatott új tárgyalások megfontolásától belföldön politikailag egyre tarthatatlanabbnak tűnik. A további félmillió katonát behívni igyekvő ukrán elnök egyre nagyobb hazai ellenállásba ütközik főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij tábornok és Vitalij Klicsko kijevi polgármester részéről.” - írja a Politico.

A kiadvány forrásai azt állítják, hogy egy esetleges tavaszi orosz offenzíva problémát jelenthet Ukrajnának. A Fehér Házból származó információk szerint ugyanakkor az ukránok támadásait nem akarják akadályozni, az erősebb védelem kiépítésével arra akarnak koncentrálni, hogy az esetleges tárgyalások elkövetkezésekor minél jobb helyzetbe kerüljön az ukrán fél.