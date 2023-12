Ballisztikus rakétával támadhattak Oroszországra

Oroszország azt állítja, hogy sikerült lelőnie egy ballisztikus rakétát Belgorod megye felett december 12-én, a kora reggeli órákban.

Fotó: Shutterstock

Az orosz védelmi minisztérium információi szerint a Belgorod felett lelőtt rakéta egy Tocska-U (ez a fegyver orosz neve, a NATO-ban SS-21 Scarab néven ismerik az eszközt) ballisztikus rakéta volt. A fegyvert még a Szovjetunióban fejlesztették ki az oroszok 1976-ban (Scarab A) majd 1989-ben bemutatták a fejlettebb változatát Scarab-B néven. A Scarab sorozat darabjait több konfliktusban is bevetették, például az 1994-es és a 2015-ös jemeni polgárháborúban, az első és a második csecsen háborúban vagy a szíriai polgárháborúban. A Scarabok a jelenleg is zajló orosz–ukrán háborúnak is a részét képezik.

Belgorod megye kormányzója közölte, hogy

a légvédelem Besszonovka falu közelében tudta lelőni a ballisztikus rakétát

– írta meg a The Kyiv Independent.

A település 30 kilométerre van Belgorod várostól, és 50-re az ukrán határtól. Kijev nem vállalta magára a támadást.

Az orosz–ukrán háború kitörése óta már több alkalommal is érte támadás Oroszország területét, különösen Belgorod megyét. Ukrajna következetesen tagadja, hogy köze lenne ezekhez a támadásokhoz, mivel a nyugati szövetségesek a támogatásokat ahhoz a feltételhez kötötték, hogy az ukránok nem támadhatnak orosz földre, hogy ezzel is elkerülhető legyen a konfliktus eszkalációja. A nyugati perspektíva, hogy kizárólag a honvédő harchoz adnak fegyvert, Oroszország megtámadásához nem.

Ukrajna azonban akár merészebb lépésekre is elszánhatja magát a jövőben, hiszen a nyugati forrásai apadni kezdenek. Az Egyesült Államokban a republikánus többségű Képviselőház blokkolja a Joe Biden által ígért további segélyeket, miközben az Európai Unión belül is akadozik a támogatások megszavazása.