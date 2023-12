Legalább 215 millió adag koronavírus elleni vakcinát dobtak ki az tagállamai, amit a becslések szerint mintegy 4 milliárd euróért vásároltak az országok a Politico számításai szerint.

Az elemzés rámutat, hogy az első oltóanyagok engedélyezése óta az uniós országok mintegy 1,5 milliárd adagot vásároltak a különböző oltásokból, ám ezekből sok végül a szeméttelepen kötött ki. A számítás szerint minden EU lakosra 0,7 adag kidobott oltóanyag jutott, de Észtországban fejenként több mint egy adagtól szabadultak meg, amitől Németország is alig marad el.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul a lap nem kapott a kérdésben minden országtól információkat, így a valós szám még ennél is magasabb lehet, a számításban például Magyarország és Franciaország sem szerepel, de az adatok sem mindig frissek. Mint az elemzés rámutat,

Németországban júniusban még 120 millió dózis volt raktáron, ami azóta aligha fogyott el.

Az oltóanyagok beszerzésének nagy részét a közösség a koronavírus-járvány tetőpontján intézte, amikor minden ország igyekezett a lehető legtöbb oltáshoz hozzájutni, és ekkor vásárolt be az EU a Biontech és Pfizer készítményéből 1,1 milliárd adaggal. Noha a pánik tetőpontján ezt a döntést sokan dicsérték, a megállapodás mérete és ideje is problémásnak bizonyult és miközben a járvány a kontinensen visszaszorult, sok harmadik ország maradt oltóanyag nélkül.

Időközben számos kritika is érte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét a Pfizerrel kötött szerződés miatt, miután kiderült hogy Pfizer vezérigazgatójával egyeztetett az üzlet megkötése előtt. Noha a szerződést azóta a tagállamok nyomása miatt újratárgyalták, több uniós ország is a túlkínálattal küzd miközben a Pfizer Magyarországgal és Lengyelországgal szemben is pert indított az át nem vett vakcinák miatt.

Romániában az ügyészség a volt miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte, mondván a túlzott bevásárlás több mint 1,1 milliárd eurós kárt okozott az országnak. Mindeközben a vakcinák tovább érkeznek, hiszen a Pfizerrel kötött, már módosított szerződés is legalább 2027-ig szól.