Donald Trump nem jogosult választott tisztség betöltésére Colorado állam Legfelsőbb Bíróságának keddi döntése alapján. A testület a döntést 4-3 arányban hozta meg az amerikai alkotmány 14-es kiegészítésének 3. része alapján, mely szerint aki felesküdött az alkotmányra, majd az ellen szervezett felkelésben vesz részt, az nem jogosult választott tisztség betöltésére az országban. A coloradói bíróság szerint a Capitolium 2021. január 6-i ostromához vezető eseménysorban Trump tevékenysége kimerítette a felkelés fogalmát.

Fotó: AFP

A döntés ugyanakkor csak a Colorado államban tartandó republikánus előválasztásra vonatkozik és a Trump kampány a döntést követően azonnal közölte, hogy a szövetségi Legfelsőbb Bíróság felé fellebbeznek az ügyben. A coloradói bíróság számolt ezzel az eshetőséggel, ezért a döntés végrehajtását legalább január 4-ig felfüggesztette, ám amennyiben a volt elnök fellebbez a döntés előtt, úgy a döntés végrehajtására a Legfelsőbb Bíróság döntéséig nem kerül sor.

Noha a keddi ítélet csak egyetlen államra vonatkozik, a szövetségi Legfelsőbb Bíróság várhatóan az egész országra vonatkozó döntést hoz majd a kérdésben. A testületben hat republikánus elnök által kinevezett és három demokrata elnök által kinevezett bíró foglal helyet, ráadásul három bíró is Trumpnak köszönheti a pozícióját.

Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság befogadja az ügyet, úgy az csatlakozik a testület asztalán levő más, Trumphoz kapcsolódó esetekhez, így ahhoz, hogy a volt elnököt megilleti-e mentelmi jog elnöki tisztsége alatt elkövetett tettei kapcsán, illetve hogy mekkora a hatálya az ellene szintén január 6-a kapcsán folyó, az igazságszolgáltatás akadályozásáról szóló szövetségi ügynek.

A Trump kampány szóvivője szerint

a teljes mértékben demokraták által kinevezett coloradói bíróság döntése nem meglepő, és az egy Soros által pénzelt baloldali csoport próbálkozása, hogy beavatkozzon a 2024-es elnökválasztásba Joe Biden oldalán.

A coloradói eljáráshoz hasonlót több más államban is kezdeményeztek, ám azt Minnesotában és New Hampshireben eljárásbeli problémákra hivatkozva megsemmisítették a bíróságok, míg Michiganben egy bíró úgy döntött, hogy a kérdés politikai, ezért abban nem jogosult dönteni. A fellebbviteli bíróság helybenhagyta a döntést, abban az esetben szintén az állam Legfelsőbb Bírósága előtt folytatódhat az eljárás – írja a The New York Times.

A döntést legfőbb vetélytársai – így Ron DeSantis és Niki Haley – a republikánus előválasztáson a bíró hatalommal való visszaélésnek minősítették, míg Joe Biden amerikai elnök és a Fehér Ház nem szólalt meg az ügyben.

A volt elnök támogatottságát a republikánusok körében aligha rengeti meg a coloradói ítélet, feltehetően inkább feltüzeli a politikus bázisát, aki utcahosszal vezet arepublikánus elnökjelöltségért folyó versenyben és a közvéleménykutatások szerint a novemberi általános választáson is jó eséllyel indulhat Biden ellen.

Trump támogatói 2021. január 6-án megrohamozták az amerikai törvényhozás épületét, ahova be is jutottak, pár órára megakadályozva a 2020-as elnökválasztás eredményének hitelesítését, miután részt vettek az egykori elnök által tartott gyűlésen. Az amerikai alkotmány 14-es kiegészítését az amerikai polgárháború lezárulta után fogadták el és a kérdéses harmadik szakasz a Konföderáció egykori vezetőit volt hivatott kizárni a hatalomból.