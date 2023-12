A lengyel parlamenti alsóháza, a szejm megválasztotta hétfőn kormányfőnek Donald Tuskot, az október 15-i parlamenti választásokon többségbe került koalíció jelöltjét. A 460 fős szejmben 248-an szavaztak Tusk jelöltségére, 201-en ellene, senki sem tartózkodott, tízen nem voltak jelen. Támogatta Tuskot a négy frakcióból álló többségi parlamenti tömb, ezen belül a Polgári Koalíció (KO) összes képviselője.

Donald Tusk kedden mutatja be a kormányát.

Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

A szejm korábban a nap folyamán nem szavazott bizalmat a Mateusz Morawiecki vezette, november végén beiktatott kormánynak, ahogyan az várható is volt, mivel nem volt meg a parlamenti többsége. Tusk, a KO-t vezető Polgári Platform (PO) elnöke kedden mutatja be kormányát, és mondja el a programbeszédét mond, majd még aznap bizalmi szavazást tartanak róla és a kormányáról. Az államfő szerdán iktatja be új kabinetet.

A lengyel alkotmánybíróság azonban megnehezíti Tusk dolgát,

hogy helyrehozza a kapcsolatokat az Európai Unióval, és hozzájusson a befagyasztott brüsszeli forrásokhoz, amelyet részben az igazságügyi reformhoz kötött. A taláros testület ugyanis hétfőn úgy döntött, hogy az elvárt reform alkotmányellenes.

Az Európai Bizottság korábban súlyos kétségeit fejezte ki a lengyel alkotmánybíróság függetlenségével és pártatlanságával szemben, emlékeztetett a hírrel kapcsolatban a Reuters.

A lengyel alkotmánybíróság megakadályozhatja az új kormány békülését Brüsszellel.

Fotó: Jaap Arriens / NurPhoto / AFP

Az alkotmánybíróság ugyancsak hétfői döntése értelmében

nincs összhangban a lengyel alkotmánnyal az európai uniós jogszabályok azon értelmezése sem, amely alapján az EU Bírósága két esetben pénzbüntetést szabott ki Lengyelországra.

A testület Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter és főügyész 2021-ben benyújtott indítványa alapján vizsgálta az ügyet.

Az EU Bírósága 2021-ben arra kötelezte Lengyelországot, hogy napi egymillió euró bírságot fizessen az Európai Bizottságnak, mivel Varsó nem függesztette fel a lengyel legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának a bírákat érintő jogosultságát. A lengyelországi előírások módosítását követően a bírságot 2023-ban napi 500 ezer euróra csökkentették.

Az alkotmánybíróság döntései a Reuters szerint lelohaszthatják az új, Európa-barát kormány reményeit, hogy hamarosan hozzájuthat a befagyasztott több milliárd eurónyi uniós pénzhez, pedig sokan arra számítottak, hogy ez lehet Tusk első nagy sikere.