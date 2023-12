Egy palesztin az autójával hajtott a tömegbe, többen megsérültek

Az izraeli hadsereg szerint egy palesztin az autójával emberekbe gázolt pénteken Ciszjordániában. Az orvosok szerint négyen sebesültek meg a támadásban.

A katonák elfogták a sofőrt a helyszínen, egy katonai állomás közelében, Hebron városától délre – jelentette az AFP a hadsereg közlése szerint. A The Guardian szemléje alapján a mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy nem túl súlyos állapotban lévő embert láttak el, három másik pedig könnyebben megsérült. A sofőr állapotáról nem érkezett egyelőre hír.

Fotó: Anadolu via AFP

A Wafa palesztin hírügynökség jelentése szerint Izrael legalább 14 palesztint, köztük egy gyereket vett őrizetbe Ciszjordániában végrehajtott legutóbbi rajtaütései során. Csütörtökön az ENSZ jelentést tett közzé, amelyben

elítéli az emberi jogok „gyors romlását” az izraeli ellenőrzés alatt álló Ciszjordániában, és sürgette az izraeli hatóságokat, hogy fejezzék be az ottani palesztin lakosság elleni erőszakot.

A Palesztina Vörös Félhold Társaság videointerjút is adott ki a jabaliya menekülttáborban lévő mentőközpontjuk mentőápolójával. A videóban közölte, hogy

a Gázában tevékenykedő izraeli erők levetkőztették a mentőszolgálat munkatársait, megverték és kihallgatták őket.

Korábban a Világgazadság is megírta, hogy nem volt fegyvernyugvás karácsonykor sem a Közel-Keleten, ahol az izraeliek a Gázai övezetben és Ciszjordániában is összecsaptak palesztinokkal. A zsidó hadsereg Gázában terroristacsoportot likvidált, míg Ciszjordánia egyik menekülttáborában fegyvereket foglalt le. Az izraeliek és a palesztinok is több embert veszítettek.