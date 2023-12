Éles fordulat jöhet az izraeli háborúban: a katonák többsége elhagyhatja Gázát

Robbanás rázta meg Izrael indiai nagykövetségét helyi idő szerint kedd este. Az Újdelhiben történt detonációban senki nem sérült meg, az izraeliek a Csanakjapuri rendfenntartókkal közösen vizsgálják a történteket. A háború dúlta Gázai övezetben pedig ismét megszűnt az internet és telefon szolgáltatás a Paltel palesztin vállalat közlése szerint.

Kevesebb izraeli katona lehet a jövőben a Gázai övezetbenizrre.

Fotó: Israeli Army / AFP

Az Egyesült Nemzetek Szervezete eközben "komoly aggodalmát" fejezte ki a terület középső részének folyamatos bombázása miatt, és felszólította az izraeli erőket, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a polgári lakosság védelme érdekében.

Izraelnek szigorúan be kell tartania a nemzetközi emberi jogot minden támadás során, ideértve a megkülönböztetést, az arányosságot és az elővigyázatosságot

– közölte Seif Magango, az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának szóvivője.

Stratégiát válthat az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg stratégiaváltásra készül a Gázai övezetben, mivel a nagy intenzitású harcokból kihozta amit csak lehetett. A haderő mostantól hosszan tartó, alacsony intenzitású harcokra számít – értesült a Channel 12 katonai tudósítója meg nem nevezett forrásból.

A beszámoló szerint a hadsereg az eddiginél szélesebb, egy kilométeres pufferzónát hoz létre az övezet és Izrael határán. Nagyrészt sorkatonákból álló gyalogos csapatok biztosítják majd, hogy a gázaik ne közelíthessék meg a határkerítést. Az izraeli katonai jelenlét ugyanakkor az eddigieknél kisebb lesz a palesztin területen.

A stratégiaváltásra azért kerülhet sor, mert feltételezések szerint a Hamasz teljes vereségét nem egy nagy szárazföldi offenzívával, hanem egy hosszú lemorzsoló háborúval érhetik el, ami hónapokba, sőt évekbe is telhet.

Egy új gázai valóság megteremtéséhez a katonai mellett diplomáciai és gazdasági intézkedések is szükségesek – idézte a riportert a The Times of Israel.