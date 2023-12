„Jó reggelt, Érd! A jó hírekkel kezdem: a 6.20-as adatok szerint a Bakonyi utcai medencéket sikerült 75 százalékig feltölteni. Kicsit tudtunk adni már Törökbálintnak is, miután a Virág tanyánál található medence 26-ról 38 százalékra töltődött. A Nyírfa utcai tározónk és a Fonó utcai víztorony szintje viszont csökken. Ezért továbbra is kérem, takarékoskodjunk a vízzel! Nagyon köszönöm, hogy vették az adást, és biztos vagyok benne, hogy ennek köszönhető a javulás! Köszönöm!” – írta ma reggel közösségi oldalán Csőzik László, Érd vármegyei jogú város polgármestere azt követően, hogy néhány nappal ezelőtt egy stratégiai fontosságú, 600 milliméter belső átmérőjű vezetéken keletkezett csőtörés. Ez a Budapest-Csepel irányból átvett ivóvizet továbbítja az Érden, a Bakonyi és Mecseki utca kereszteződésében lévő tárolómedencékbe, amelyekből

Érd parkvárosi területeire, valamint

Törökbálint nagy és

Diósd egy részére szivattyúzzák tovább.

Egész éjjel dolgoztak a szakemberek az érdi csőtörés elhárításán

Fotó: Csőzik László / Facebook

Csőzik azzal folytatja, hogy beszélt Rigó Katalin tankerületi igazgatóval: „Abban maradtunk, hogy mára rendkívüli tanítási szünetet rendel el.”

Az érdi településvezető beszámolója szerint egész éjjel dolgoztak a szakemberek a csőtörés elhárításán. „Átjött Törökbálintról Földvári László önkormányzati képviselő, korábbi alpolgármester is. Vele egyeztettünk a helyzetről, és ott volt a munkálatokat végző érdi vállalkozás, a Zimax vezetője, Zimány Laci is. Az ő brigádja végezte itt a munkát – profin. Köszönjük! A Pulzusnak is a Pintyőke utcai 80-as cső megjavításában nyújtott rendkívüli segítséget!” – közölte.

Rossz hír az ott élőknek, hogy később újabb csőtörések keletkeztek más vezetékeken (Érd, Mecset u., Erzsébet u. Tárnoki u., Diósd Pacsirta u.), ami befolyásolta a medencék tölthetőségét. Ezáltal olyan mértékben csökkentek a medenceszintek, hogy azt valószínűsítik, holnap Érd II., III., IV. nyomásövezetében, Törökbálinton és Diósd egy részén vízhiány lesz, ami előreláthatólag szombat–vasárnapig, azaz akár szenteste napjáig is eltarthat.

„Tudósítok a helyzetről folyamatosan, és”

kérem, ne használjunk sok vizet, ez most nagyon fontos, mert ha bejön egy újabb lokális csőtörés, ami miatt zárni kell, bajba kerülhetünk.

„És még most sem lélegezhetünk fel!” – zárja posztját Csőzik László.