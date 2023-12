Feketelistát közölt a NAV: most Ön is megnézheti, hogy szabályosan foglalkoztatja-e munkaadója Több mint ötezer vállalkozás pontos adatait közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal december 13-án a honlapján. A cégekben közös, hogy egyik esetében sem jelentették be szabályosan a munkavállalókat.