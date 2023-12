Folytatódik Főúr nagy története, a négyéves nóniuszról újabb bejegyzés született a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán.

Fogós kérdést tett fel Erdogan Orbán Viktornak, mikor meglátta az ajándék lovat: „Hogy visszük el Isztambulba?” Fotó: VIVIEN CHER BENKO / Lázár János/Facebook

Orbán Viktor ezúttal egy rövid videót tett közzé, amelyben végigkövethető, hogyan jutott el a nem mindennapi mén Mezőhegyesről a Karmelitába. A film Lázár Jánossal indul, aki kiadja az úti célt:

további lépés, irány Budapest!

Főurat trélerre pakolják, a következő snitt pedig, hogy beparkolnak vele a miniszterelnöki hivatal udvarára. Aztán megérkeznek a delegációk, élükön Erdogannal és Orbán Viktorral. Elővezetik a lovat is, akit a kormányfő mutat be a török elnöknek. „Elnök úr, ez egy négyéves mén, és ezt szeretném, ha az elnök úr elfogadná” – mondta. De a kormányfő Főúr hátterét is ismerteti. Röviden bemutatja a mezőhegyesi állami gazdaságot, amit még Mária Terézia alapított. Felhívta rá a figyelmet, hogy ahogy akkor, azóta is katona lovakat nevelnek ott, és ez a ló is onnan van.

Ezen a ponton szólal meg Erdogan, aki egy rendkívül praktikus kérdést szegezett Orbán Viktornak:

Hogy visszük el Isztambulba?

A miniszterelnök viszont kivágta magát és azt felelte, hogy ha jó ember ül rajta, lehet, hogy tud repülni. A választ nevetéssel nyugtázták. Minden jel szerint azonban Főúr egyelőre nem repült, a videó utolsó kockái ugyanis mintha újra a Mezőhegyes műemléki épület előtt készültek volna, a jelenet pedig a mént mutatja.

Hamarosan elszállítják a török elnöknek ajándékozott lovat

Az ajándékba adott ló további sorsáról azonban Havasi Bertalan új információkat közölt a Blikk-kel. A miniszterelnök sajtófőnöke azt nyilatkozta, hogy Főúrat „a közeljövőben elszállítjuk Törökországba”. Az is kiderült, hogy az ajándékról a miniszterelnök személyesen döntött. A Mezőhegyesi Ménesbirtok javaslatát kérte, nekik pedig Főúrra esett a választásuk. Havasi Bertalan azt is jelezte, hogy hasonló ajándék átadására a részükről eddig nem volt példa.

Szakérő becslések szerint egyébként Főúr értéke legalább 5-10 millió forint.