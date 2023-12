Az új generációs fogyasztószerekkel kapcsolatosan rossz hírről számolt be a Zepboundot gyártó Eli Lilly. Tudományos kutatás igazolta, hogy a tartós súlycsökkenéshez nem elég egyetlen kúra, a gyógyszert folyamatosan, akár élethosszig is kell szedni, hogy az utált fölös kilók ne jöjjenek vissza.

Az Eli Lilly Zepbound nevű fogyasztó injekciója novemberben kapta meg a forgalmazási engedélyt Amerikában.

Fotó: Shutterstock

Ez pedig nem olcsó mulatság, az ilyen készítmények havi adagja – nem támogatott formában – ezer dollár felett alakul. A Zepbound listaára havi 1060 dollár környékére, Eli Lilly másik, szintén tirzepatid hatóanyagú terméke, az alapvetően a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló, de súlyvesztést is kiváltó Mounjaro havi adagja pedig 1023 dollárra jön ki.

Az Eli Lilly ugyanakkor azt írja, hogy a betegnek csak 25 dollárt kell fizetnie egyhavi adagért, ha egészségbiztosítása fedezetet nyújt a Zepbound-kúrára. A dán Novo Nordisk Wegovy nevű súlycsökkentő sztárgyógyszeréért 1350 dollárt kell fizetni a gyógyszertárban, ha a beteg nem jogosult a támogatásra.

A tartós súlyvesztés folyamatos kezelést igényel

A Journal of the American Medical Association című tekintélyes orvosi folyóiratban közölt kutatási eredmények szerint a Zepbound súlycsökkentő injekciójával kezelt betegek a kúra végeztével egy éven belül jelentős mértékben visszahízták a leadott kilókat.

A cukorbetegségben nem szenvedő, de elhízott betegeknél átlagosan 14 százalékos súlygyarapodást mértek azután, hogy a nyolc hónapos Zepbound-kúrát követően tudtuk nélkül placebóra állították át őket. Velük szemben azok, akiknél folytatták a Zepbound adagolását, további 5,5 százalékos súlyfölöslegtől szabadulhattak meg a következő 52 hét alatt.

A teljes, 88 hetes kezelési időszak alatt az Eli Lilly gyógyszerével kezelt betegeknél 25,3 százalékos átlagos súlycsökkenést mértek.

A menet közben placebóra átállított betegeknél a teljes vizsgálati időszak alatt 9,9 százalékos volt a súlycsökkenés. A kutatás első eredményeiről az amerikai gyógyszergyártó már júliusban közzétett néhány részletet, akkor az volt a szakmai észrevételek lényege, hogy a Zepbound-kúrát hosszabb ideig kell folytatni a tartós eredmény eléréséhez.

A tirzepatid hatóanyagot az amerikai Eli Lilly fejlesztette ki.

Fotó: Jonathan Weiss

Ez a feltevés most igazolást nyert: a teltségérzetért felelős GLP–1 hormonok aktiválásával elérhető súlycsökkentés tehát tartósnak éppenséggel nem nevezhető, az injekció formájában beadott hatóanyagra a szervezetnek – valamilyen dózisban – folyamatosan szüksége van, ha már egyszer hozzászoktatták – írja a Reuters.

A Novo Nordisk még márciusban jelezte, hogy az ő készítményeinél is hasonló lehet a helyzet.

Azok a betegek, akik abbahagyják a Wegovy vagy az Ozempic súlycsökkentő gyógyszerek terápiás alkalmazását, azt kockáztatják, hogy körülbelül öt éven belül visszanyerik eredeti testsúlyukat

– figyelmeztetett akkor immár Európa legértékesebb tőzsdei vállalatává előlépett dán gyógyszergyártó egyik illetékese. Ezzel az a probléma, hogy a folyamatos használat előírásával egyfelől piacot teremtenek, hiszen a rászorulókat éveken át a fogyasztószerek megvásárlására késztetik, másfelől viszont azokkal tolnak ki, akiknek vastag a derekuk, de vékony a pénztárcájuk, és nem engedhetik meg maguknak az élethosszig tartó kezelést.

Pozitív a Zepbound szakmai megítélése

Amíg ezeknek a gyógyszereknek az ára nem süllyed a tömegek számára is megfizethető szintre, inkább a jómódúak divatgyógyszerének számítanak, mint az orvosilag rászorultak megmentőjének. Bár ki tudja, a gyógyszerkutatás fejlődésével a biohasonló változatok kifejlesztésével a Novo Nordisk, a Eli Lilly és a mostani fogyihullámra felkapaszkodó riválisok sikerszériája is csillapodik.

A most publikált eredmények azt mutatják, hogy a cukorbetegséghez, a magas vérnyomáshoz és sok anyagcsere-betegséghez hasonlóan bizonyos típusú krónikus kezelésre lesz szükség a kezeléssel elért fogyás minden előnyének megőrzéséhez

– hangsúlyozza Louis Aronne, a Weill Cornell Medicine súlykontroll-központjának igazgatója, egyben a tanulmány vezető szerzője, aki alapvetően pozitív véleménnyel van a csak az elmúlt hónapban hivatalosan is engedélyezett tirzepatid hatóanyagú gyógyszer hatásairól.

Megjegyezte, hogy a fogyással járó előnyök nem tűntek el a placebóra átállított betegeknél sem, hiszen rá egy évvel sem tértek vissza eredeti testsúlyukhoz, és bizonyos területeken tovább javult az állapotuk, így például érzékenyebbé váltak az inzulinra, csökkent náluk a cukorbetegség kialakulásának kockázata, és egészségesebb lett a koleszterinszintjük.

Az optimális eredmények eléréséhez és megtartásához krónikus és személyre szabott kezelésre lesz szükség, de ez a jövő zenéje, az első tapasztalatok azonban mindenképpen biztatók a doktornő szerint.

Az már most látszik, hogy a gyógyszer diétával és testmozgással való kombinálása segíthet az embereknek a súlycsökkentésben. És az is lehet, hogy a gyógyszer által okozott kezdeti radikális fogyás olyan fiziológiai változásokat indít el a szervezetben, amelyek révén könnyebbé válik a betegek számára, hogy módosítsák étkezési szokásaikat, és fizikailag is aktívabbak legyenek – idézi Louis Aronne véleményét a Time magazin.

